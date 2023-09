Hohenlimburg: Angelverein reinigt Lenne im Stadtgebiet

Hohenlimburg. Die Angelfreunde Lenne-Hohenlimburg haben in ihrer halbjährlichen Reinigungsaktion wieder viel Müll aus der Lenne geholt und auch ungewöhnliches:

Der Verein Angelfreunde Lenne-Hohenlimburg hat am Samstag wieder tatkräftig Abschnitte der Lenne gereinigt. Zweimal im Jahr führt der Verein diese Aktion durch und ist immer wieder erstaunt, was sie alles aus der Lenne holen. „Unsere Aktion war wieder ein voller Erfolg.“, erzählt Benjamin Klar, Vorsitzender des Angelvereins. Diesmal haben sich die Angler vor allem auf den Abschnitt der Lenne im Hohenlimburger Stadtgebiet konzentriert, da das renaturierte Gebiet der Lenne in der vergangnen Woche bereits gereinigt wurde.

Weniger Müll

„Erfreulicherweise haben wir diesmal wesentlich weniger Müll gesammelt.“, erklärt Klar. Ob das an den hohen Wasserständen der Lenne liegt, die vielleicht mehr Müll vom Ufer weggespült haben, oder einem vernünftigeren Umgang der Bürger mit dem Gewässer, ist für Klar ein Rätsel. „Wir hoffen natürlich, dass da die Vernunft entscheidend war“, so Klar. Eines steht auf jeden Fall fest: Diesmal war die Lenne sauberer als bei der vorherigen Reinigung.

Gartenstühle und Stoßstangen

Trotz der guten Nachrichten ist aber nicht zu unterschätzten, was dennoch alles aus der Lenne geholt wurde und dort gar nichts zu suchen hatte. Da kann man von kleinen Verschmutzungen wie Flaschen und einfachen Müll vieles finden, wie alte kaputte Gartenstühle aus Plastik bis hin zu alten Stoßstangen. „Die Schwerpunkte sind leider dort, wo viele LKWs stehen.“ erklärt Klar.

Bei ihrer halbjährlichen haben die Angelfreunde wieder viel Müll und Schrott aus der Lenne geholt. Foto: Benjamin Klar

Weiterhin Bedarf

Für viele unvernünftige Menschen ist dies wohl ein einfacherer Weg, als so etwas auf die richtige Weise über den Sperrmüll oder den Schrottplatz zu entsorgen. Da ist es auch kein Wunder, dass die Angler weiterhin Bedarf für ihre Aktion sehen: „Wir sehen immer noch Bedarf und werden deshalb in Zukunft weiterhin zweimal im Jahr die Reinigung durchzuführen.“ Weshalb Hohenlimburger auch bereits im März mit der nächsten Reinigungsaktion des Vereins rechnen können.

HEB unterstützt

Unterstützt wurden die Angler wie immer von den Hagener Entsorgungsbetrieben, die ihnen geholfen haben und den gesammelten Müll und Schrott weggefahren und entsorgt haben. Die Lenne ist wieder ein bisschen sauberer geworden, und auch wenn es sich bei der Lenne keinesfalls um Trinkwasser handelt, gibt es genügend Menschen, die gerne dort schwimmen und angeln. Gerade diese Menschen sind froh und dankbar für eine solch selbstlose Reinigungsaktion der Angelfreunde Lenne-Hohenlimburg.

