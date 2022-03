Seit der Starkregen-Flut im Juli 2021 sind die Aufzüge an der Unterführung am Bahnhof Hohenlimburg defekt. Anfang November startete die Reparatur.

Reparatur läuft Hohenlimburg: Aufzüge am Bahnhof bald wieder in Betrieb

Hohenlimburg. Seit der Flut vor acht Monaten sind die Aufzüge an der Bahnunterführung in Hohenlimburg außer Betrieb. Doch bald sollen sie wieder laufen

Zum Ende dieses Monats sollen die Aufzüge an der Personenunterführung des Hohenlimburger Bahnhofes voraussichtlich wieder in Betrieb gehen. Das kündigte nun die Stadt Hagen auf Anfrage dieser Zeitung an. Demnach lautet der grobe Zeitplan, dass einer der beiden Aufzüge voraussichtlich um den 18. März wieder funktionsfähig sein soll, der zweite dann eine Woche später. „Anschließend muss noch die Abnahme durch den TÜV erfolgen“, sagt Clara Treude, Sprecherin der Stadt Hagen.

Starkregen-Flut beschädigt Anlagen

Bei der Starkregen-Flut wurde die Personenunterführung am Hohenlimburger Bahnhof geflutet. Dabei waren die Aufzuganlagen massiv beschädigt worden und sind seither außer Betrieb. Die Personenunterführung wurde Ende August 2021 vom Schlamm der Flut gesäubert, die Reparatur der Aufzüge zog sich unter anderem wegen Lieferproblemen bei Ersatzteilen hin.

Die Deutsche Bahn ist für den Bereich der Unterführung, der unter den Gleisen liegt, zuständig. Der Zugang über Treppen und die beiden Aufzüge liegen im Aufgabenbereich der Stadt Hagen.

