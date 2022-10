Hohenlimburg: Australischer Krimi-Autor zu Gast im Werkhof

Hohenlimburg. Das Krimi-Festival „Mord am Hellweg“ war zu Gast im Werkhof Hohenlimburg. Gesicht des Abends war der australische Krimiautor Gerry Disher

Die Krimi-Festivalreihe „Mord am Hellweg“ war zu Gast im Werkhof Kulturzentrum. Das Gesicht der Veranstaltungen, bei der einige Plätze im Publikum frei geblieben waren, bildete Gerry Disher. Der australische Autor gilt als Meister des modernen Kriminalromans. Für seinen letzten Kriminalroman „Barrier Highway“ (Unionsverlag) wurde er im vergangenen August mit dem Ned Kelly Award, dem wichtigsten australischen Krimipreis, ausgezeichnet. Im Werkhof führte WDR-Moderatorin Alexa Christ durch das Programm. Hans-Werner Meyer, bekannt als TV-Kommissar Oliver Radek („Letzte Spur Berlin“) las gekonnt und betont aus dem aus Gerry Dishers Feder stammende Krimiroman„Stunde der Flut“ vor.

Großes Krimifestival

„Mord am Hellweg“ gilt als Europas größtes internationales Krimifestival. Geplant und organisiert wird die international besetzte Veranstaltungsreihe vom Westfälischen Literaturbüro in Unna in Kooperation mit den Kulturbetrieben in Unna, seit 2006 ist das Kulturbüro Hagen Kooperationspartner des Krimifestivals.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen