Hohenlimburg: Auto auf Gleisen - Keine Drogen im Spiel

Aus dem Archiv: Eine Frau (81) landete am 10. Oktober mit ihrem Auto auf den Bahngleisen in Hohenlimburg. Ein Drogenvortest zeigte das falsche Ergebnis.

Hohenlimburg Im Oktober war ein Auto auf die Gleise geraten. Ein Drogen-Vortest bei der Fahrerin verlief positiv - aber das Ergebnis war falsch:

Es war ein Unfall, der viel Aufsehen erregt hat: Ein Auto rutschte in der Nacht vom 10. Oktober auf die Gleise am Bahnhof in Hohenlimburg. Mutige Zeugen befreiten die 81-jährige Fahrerin, die sich schwer verletzt hatte und ins Krankenhaus kam. Zuvor hatte sich die Seniorin noch am Einsatzort freiwillig zwei Speichel-Drogenvortest der Polizei unterzogen. Das positive Ergebnis der beiden Tests ist aber falsch. Denn wie die Polizei nun mitteilte, liege das Ergebnis der Blutuntersuchung vor. Demnach stellte ein Labor fest, dass die Seniorin zum Unfallzeitpunkt nicht unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Falsches Ergebnis

Warum der Vortest auf Drogen positiv ausfiel, obwohl die Seniorin keine Betäubungsmittel genommen hat, kann unterschiedliche Gründe haben. Die Polizei Hagen weist in ihrer Mitteilung darauf hin, dass es bei Drogenvortests auch in seltenen Fällen zu falschen Ergebnissen kommen kann. Nicht nur Betäubungsmittel, sondern auch Arzneimittel können beispielsweise vermeintlich positive Ergebnisse auslösen.

Bluttest entscheidend

Entscheidend und beweiserheblich sei deshalb grundsätzlich das Ergebnis einer Blutuntersuchung. Aus diesem Grund wird nach einem positiven Drogenvortest eine Blutprobe entnommen, die anschließend in einem Labor untersucht wird. Die Auswertung der Blutprobe nimmt in der Regel einige Zeit in Anspruch.

Auto auf den Gleisen

Wie es zu dem Unfall am 10. Oktober in Hohenlimburg kam, ist laut Polizei weiterhin unklar. Die Ermittlungen dauern an. Die Seniorin hatte an jenem Abend mit ihrem Auto den Parkplatz an der Oberen Isenbergstraße verlassen und dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Der Wagen durchbrach einen Zaun, rutschte mehrere Meter tief eine Böschung hinunter und kam auf den Gleisen am Bahnhof in Hohenlimburg zum Stehen.

