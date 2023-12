Hohenlimburg: Auto brennt in Elsey - Brandstifter vermutet

Im Zeisigweg in Elsey geriet am 19. Dezember ein Pkw in Brand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht nach Zeugen.

Elsey Am helllichten Tag geriet in Elsey ein Auto in Brand. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle - doch nun sucht die Polizei nach Zeugen:

Ein geparkter Mitsubishi in Elsey geriet am Dienstag, 19. Dezember, in Brand. Eine Zeugin sah gegen 10 Uhr am Morgen ersten Rauch unter der Motorhaube des Autos im Zeisigweg aufsteigen. Sie rief die Polizei und die Feuerwehr an, die sofort mit Löschfahrzeugen ausrückte. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum. Der Brand konnte schnell gelöscht werden und ein direkt neben dem Fahrzeug parkendes Auto wurde so vor Schäden geschützt, berichtet die Feuerwehr Hagen auf Facebook: „Dieser Einsatz zeigt, wie wichtig eine frühzeitige Meldung ist“.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei vermutet nun Brandstiftung und sucht nach Zeugen des Vorfalls. Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen