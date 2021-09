Hohenlimburg: Auto überschlägt sich in Wohngebiet

Ein 19-Jähriger hat sich mit seinem Auto in einem Wohngebiet am Friedrich-Gustav-Theis-Weg in Hohenlimburg überschlagen. Er wurde leicht verletzt.

Hohenlimburg. Am Donnerstagmittag hat sich ein 19-Jähriger mit seinem Peugeot überschlagen. Der Fahrer war gegen 12.15 Uhr in einer Kurve am Friedrich-Gustav-Theis-Weg über den hohen Bordstein an der Fahrbahnseite gefahren und anschließend gegen eine Hecke geprallt. Sein Auto blieb nach der Kollision auf dem Dach liegen. Wieso der 19-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen verlor, ist laut Polizei noch unklar.

Fahrer leicht verletzt

Der Vorfall ereignete sich in einem Wohngebiet, Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei waren vor Ort im Einsatz. Der Fahrer wurde bei dem Überschlag leicht verletzt. Er wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung untersucht und anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Peugeot musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei etwa 10.000 Euro.

Der 19-Jährige hat an einem leichten Hang die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Wie es dazu kam, ist derzeit laut Polizei noch unklar. Foto: Marcel Krombusch / WP Hagen

