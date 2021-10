Hohenlimburg: Bahnhof soll im Dezember wieder öffnen

Aufräumen nach der Überschwemmung: Arbeiter nehmen Ende Juli am Bahnhof Hohenlimburg mehrere Proben von Schotter, um Schäden am Gleisbett festzustellen.

Hohenlimburg. Die Flutschäden an der Ruhr-Sieg-Strecke will die Bahn bis Dezember beseitigt haben. Dann soll auch der Bahnhof Hohenlimburg wieder öffnen

Der Bahnhof in Hohenlimburg soll bald wieder in Betrieb gehen: Ab Dezember soll die Ruhr-Sieg-Strecke wieder durchgängig von Siegen bis Hagen von Zügen gefahren werden. Hintergrund ist der Wechsel zum Winterfahrplan, der für den 12. Dezember angesetzt ist. „Ziel ist, dass wir die Strecke zum Fahrplanwechsel wieder planmäßig mit Personenzügen befahren können“, so ein Sprecher der Bahn auf Anfrage.

Reparaturen am Stellwerk gehen voran

Man arbeite mit Hochdruck daran, insbesondere an der Reparatur des Stellwerkes am Bahnhof. „Die Arbeiten am Stellwerk in Hohenlimburg verlaufen planmäßig, stufenweises Wiederhochfahren beginnt ab Ende Oktober.“ Den Betrieb schon im November wieder aufzunehmen, sei jedoch „nicht realistisch.“

Wenn die Ruhr-Sieg-Strecke im Dezember wieder befahren wird, dann fällt damit auch der umständliche Schienenersatzverkehr (SEV) wegfallen, der zurzeit mit Bussen von Hagen über Altena nach Werdohl führt, von wo Bahnreisende mit dem Ziel Siegen weiterfahren können. Eingeführt wird mit dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember zudem die neue Intercity-Linie 34, die die Lenneschiene mit Frankfurt, Hamm, Dortmund und Münster verbindet und einmal täglich bis nach Norddeich-Mole an die Nordseeküste fährt. Nächstgelegener Haltepunkt für Hohenlimburger ist der Bahnhof Iserlohn-Letmathe.

Ausbau für Güterverkehr geplant

Langfristig plant die Deutsche Bahn, die 241 Kilometer lange Strecke von Hagen über Siegen bis Hanau für die steigenden Anforderungen an den Güterverkehr auszubauen. Dazu sollen unter anderem unter anderem Tunnel erweitert und Überholgleise für Güterzüge gebaut werden. Zudem sollen weitere Signale gebaut werden, um die Kontrolle zu erhöhen, wenn mehr Züge über die einzelnen Streckenabschnitte fahren. Ob der Ausbau auch Folgen für den Streckenabschnitt durch Hohenlimburg hat, dazu konnte die Bahn noch keine Auskunft geben. „Derzeit befindet sich das Projekt in der Phase der Vorplanung.“

