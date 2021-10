Bauernmarkt Hohenlimburg: Bauernmarkt am Wochenende in der Innenstadt

Hohenlimburg. Der Bauernmarkt lädt am Wochenende zum Bummeln in die Hohenlimburger Innenstadt. 17 Stände sind angekündigt. Organisatoren wollen Zentrum beleben

Am Wochenende lädt ein Bauermarkt zum Bummeln in die Hohenlimburger Innenstadt. Insgesamt 17 Händler haben sich angekündigt und werden Samstag und Sonntag zwischen Neuem Markt und Brucker Platz in der Fußgängerzone von Hohenlimburg stehen. Welche Händler in die Innenstadt kommen, was es zum Essen und Trinken gibt und wie das Rahmenprogramm aussieht.

Die Stände

Insgesamt 17 Stände sollen Samstag und Sonntag, am 9. und 10. Oktober, in der Innenstadt stehen. Erstmals in Hohenlimburg beim Bauernmarkt vertreten sind die Holzdeko der Sauerländer Holzmanufaktur, die Palettenmöbel von „Anjas Atelier“ sowie „Hollys Kreativ Store“, wo es handgefertigtes Zubehör für Hund, „Herrchen“ und „Frauchen“ zu kaufen gibt – vom Hundespielzeug über den Futterbeutel bis zum Schnüffelteppich. Neu auf dem Markt ist auch die Kerzenwerkstatt „Glühwürmchen, die Kerzen ziehen und formen für Kinder anbieten wird. Angekündigt sind darüber hinaus mehrere Pavillons mit Geschenkartikeln, Duftölen und Dekogesteck sowie mit Strickwaren und Wolle, Lampen und Anlasskarten. Auch Sonja Schulte, die handgesiedete Naturseifen in ihrem Laden in Hohenlimburg verkauft („Sauerlandseifen“), wird einen Stand auf dem Markt aufbauen. Auch die Rumänienhilfe wird mit einem Stand auf dem Bauernmarkt präsent sein. Mit Anton Müller kommt ein Imker, der Kerzenziehen anbietet und verschiedene Sorten Honig verkauft. Auf das Probieren vor Ort müssen Kunden allerdings verzichten, sagt Müller. „Wegen der Corona-Situation ist das leider nicht möglich.“ Was das kulinarische Angebot betrifft, so sollen die Besucher unter anderem mit Bratwurst, Pommes und Fisch versorgt werden. Außerdem gibt es einen Stadn mit Obst und Gemüse sowie für warme Getränke wie Kaffee. Angekündigt hat sich auch ein Verkäufer aus Heinsberg, der Zuckerwatte und Luftballons verkauft.

Das Rahmenprogramm

Ein paar der angekündigten Händler werden ihre Waren schon beim Wochenmarkt in der Innenstadt anbieten, der am kommenden Freitag stattfindet. Darüber hinaus wird es am Sonntag, 10. Oktober, einen Kinder-Trödelmarkt geben. Zudem werden beim Bauermarkt auch die „Marktschwärmer“ mit einem Stand vertreten sein und dort über ihr Angebot informieren. Die Initiative vermarktet regionale Lebensmittel und startete im Frühjahr auch eine Abholstation in Hohenlimburg. Da die Nachfrage zuletzt jedoch deutlich gesunken war, wird die Station nicht mehr angefahren. Das soll sich, so die Hoffnung, bald wieder ändern.

Die Hintergründe

Der Bauernmarkt in Hohenlimburg hatte zuletzt vor einem Jahr stattgefunden. Es ist die erste größere Veranstaltung, die dieses Jahr in der Fußgängerzone stattfindet. Grundsätzlich wollen die Organisatoren mit der Neuauflage auch einen Impuls setzen, um die Innenstadt aus dem Corona-Schlaf zu wecken und zu beleben. „Die Pandemie hat uns zum Nachdenken gebracht. Wo stehen wir und wie können wir das Einkaufserlebnis vor Ort künftig neu definieren?“, fragt Sonja Schulte von der Werbegemeinschaft Hohenlimburg, ohne die Antworten direkt auf der Hand zu haben.

Auch die Werbegemeinschaft Hoehnlimburg, der Zusammenschluss der Händler vor Ort, befindet sich im Umbruch. Man wolle zeitnah eine Jahreshauptversammlung ausrichten. Der Bauernmarkt soll ein erster Schritt sein.

Eine Maskenpflicht auf dem Gelände wird es nicht geben. Mit dem Bauernmarkt ist kein verkaufsoffener Sonntag in Hohenlimburg verbunden. Die Geschäfte bleiben geschlossen.

Der Herbst-Bauernmarkt findet am 9. und 10. Oktober auf dem Neuen Markt in Hohenlimburg statt.

Zum Auftakt werden die ersten Stände bereits am 8. Oktober von 9 Uhr bis 15 Uhr beim „Extra-Markt“ rund um die Freiheitstraße stehen.

Der Bauernmarkt wird von ansässigen Händlern der Werbegemeinschaft in Kooperation mit dem Bauernverband organisiert. Der letzte Markt fand Mitte Oktober 2020 unter Corona-Auflagen statt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen