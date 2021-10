Hohenlimburg: Baufällig – Bilstein reißt Schieferhaus ab

In Hohenlimburg hat die Kaltwalzfirma Bilstein ein altes Schieferhaus neben dem Werksparkplatz abreißen lassen.

Hohenlimburg. In diesen Tagen fällt ein leerstehendes Schieferhaus in Hagen-Hohenlimburg. Der Kaltbandproduzent Bilstein hatte das Gelände neben dem eigenen Werk im Weinhof vor ein paar Jahren erworben und nun den Abriss angeordnet. „Das Haus war komplett baufällig“, sagt Marc T. Oehler, Geschäftsführender Gesellschafter der Bilstein-Gruppe, auf Anfrage. Anders als von manchen Beobachtern vermutet, will das hiesige Kaltwalzunternehmen dort keinen Platz für neue Parkplätze schaffen. Parkplätze habe das Unternehmen vor Ort genug, so Oehler.

Platz für Rasenfläche

Vielmehr soll nach dem Abriss der Boden neu eingesät werden und eine Rasenfläche entstehen, ähnlich wie auf dem angrenzenden Grundstück, wo Bilstein vor rund einem Jahr einen alten Fabrikschornstein abgerissen hatte. Darüber hinaus gebe es derzeit keine Pläne für die Fläche.

Mit dem Schieferhaus im Weinhof fällt ein spätklassizistische Bürgerhaus, von denen vor rund 200 Jahren viele in der Region und im Stadtgebiet entstanden sind. Die Schieferverkleidung diente als Dämmung und auch als Schutz vor Witterung und Feuer, wie Stadtheimatpfleger Michael Eckhoff auf Anfrage berichtet. Eckhoff hat die historische Bebauung im Weinhof auf seinen Touren durch den Bezirk einbezogen. Schieferhäuser ähnlicher Art stehen etwa in Dahl, an Förderstraße und Dammstraße in Haspe sowie an der Selbecker Straße.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen