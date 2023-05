Hohenlimburg: Straße am Kirchenberg bleibt Monate gesperrt

Elsey. Die Berliner Allee am Kirchenberg in Elsey wird ab 8. Mai wegen Bauarbeiten gesperrt. Diese Arbeiten werden einige Monate dauern:

Die Berliner Allee am Kirchenberg wird ab kommenden Montag, 8. Mai, bis voraussichtlich Ende dieses Jahres gesperrt. In dem Bereich werden neue Gas, Wasser und Stromleitungen verlegt. Im ersten Bauabschnitt von der Einmündung am Berge bis zur Kita die Straße voll gesperrt, so das zuständige Tiefbauunternehmen auf Facebook. Die Kita wird daher nur noch aus Richtung Erich-Berlet-Stadion anfahrbar sein. Zudem können Busse die Haltestelle „am Berge“ nicht anfahren. Die betroffene Buslinie 530 wird umgeleitet, teilt die Hagener Straßenbahn mit.

Vorbereitungen: Die Halteverbotsschilder an der Berliner Allee stehen bereits. Am 8. Mai beginnen dann die Bauarbeiten. Foto: Katleen Diekgraefe / WP

