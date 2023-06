Hohenlimburg: Berühmte Gäste beim Stadtfest

Hohenlimburg. Am 23. bis zum 25. Juni findet wieder das Stadtfest Hohenlimburg satt. Diese Schlager und Sport Berühmtheiten stehen auf der Gästeliste:

Einer ist voller Tatendrang. „Das wird richtig gut“, sagt Olaf Henning. Und damit blickt der bekannte Schlagersänger („Cowboy und Indianer“) auf das Wochenende 23. bis 25. Juni. Da steigt das Hohenlimburger Stadtfest – zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie so, wie es die Besucher über Jahre hinweg gewohnt waren. Mit Live-Musik, Bierwagen und diversen Ständen in der Hohenlimburger Innenstadt. Und mit einem Schlager-Star, der seine Vorfreude nicht verbergen will.

Organisiert wird das Fest vom Verband für Sport Hohenlimburg und erstmalig auch von der Agentur Viva Concepts Niederrhein. „Wir wollen den Besuchern etwas Besonderes liefern“, freut sich Mark Krippner, Vorsitzender vom Verband für Sport, auf das Wochenende.

Ein volles Programm

Das letzte Stadtfest fiel aufgrund der ausklingenden Pandemie mit nur einer Bühne kleiner aus. Dieses Jahr ist mit insgesamt drei Bühnen das volle Programm geplant. Sowohl auf dem neuen als auch auf dem alten Markt wird eine Bühne aufgebaut. Vor dem Rathaus befindet sich die dritte Bühne. „Dort werden auch ein Biergarten und viele Essensstände stehen“, erklärt Thomas Rottmann, Geschäftsführer von Viva Concepts. Auf der kleinen Kulturbühne vor dem Rathaus sei auch die ein oder andere Zeit noch frei, so Thomas Rottmann. „Es können sich auch gerne noch Gruppen bewerben.“

Los geht es am Freitag, 23. Juni, ab 18 Uhr. Zur Eröffnung wird Bezirksbürgermeister Jochen Eisermann eine Rede halten und die Schützen des Schützenvereins Hohenlimburg werden mit einem Böllerschuss das Fest einweihen. „Und dann können sich die Besucher noch über eine kleine Überraschung freuen“, verspricht Krippner. Neben der Hagener Band Küppers, Beck’s und Brinkhoff’s wird auch Comedyhausmeister Erwin Machulke auf der Bühne stehen.

Schlagersänger Olaf Hennig auf der Bühne

Doch der Hauptakt ist Schlagersänger Olaf Henning, der am Samstag, 24. Juni, um 21 Uhr auf der Bühne zu sehen sein wird. Bekannt ist der Sänger unter anderem durch seinen Hit „Cowboy und Indianer“.

Neben der musikalischen Unterhaltung ist auch gut für das leibliche Wohl gesorgt. Von veganen Alternativen über Burger und Tacos, Falafel, Waffeln und mehr ist das kulinarische Angebot vielfältig. „Da ist für jeden was dabei“, sagt auch Kiriakos Sampsonidis, Vorstand vom Verband für Sport.

Becherpfand zum ersten Mal

Erstmalig dieses Jahr wird auch ein Becherpfand von 1 Euro an den Getränkewagen verlangt. Damit hoffen die Organisatoren, sowohl Scherben – die Getränke werden in Plastikbechern gereicht – als auch Müll zu vermeiden.

Auch für die kleinen Gäste soll es reichliche Programm geben: „Unter anderem ist eine Kids-Area geplant“, erklärt Sampsonidis. Aufgebaut werden eine Hüpfburg, ein Trampolin, ein Kinderfahrgeschäft und mehr.

Dzon Bertram, Thomas Rottmann, Olaf Henning, Kiriakos Sampsonidis und Mark Krippner (v. li.)freuen sich auf ein facettenreiches und amüsantes Programm zum Hohenlimburger Stadtfest 2023. Foto: Katleen Diekgraefe / WP

Berühmte Gäste

Am Samstag ginge es dann sportlich zu, so Krippner. Es wird ein Dart-Automat aufgestellt, an dem die Gäste spielen können und sogar der „beste Dartwerfer“ gekürt wird. Am Sonntag wird das Niveau erhöht, denn dann werden auf dem Hohenlimburger Stadtfest nach Olaf Henning noch weitere Berühmtheiten auf der Bühne stehen – und auch abseits der Bühne anzutreffen sein.

Denn: Ein Dutzend Profi-Dartspieler wurde für das Fest eingeladen, um einen Showkampf auszutragen. Mit dabei sein werden WM-, EM- und Champions-League-Spieler, darunter auch Kevin Münch, wie Dzon Bertram, Ligaleiter der Hagener Dartliga, weiß. Fans des Sports können sich freuen, so werden die Profis auch nach dem Showkampf für Gespräche und Fotos zur Verfügung stehen, erklärt Bertram.

Gottesdienst vor dem Rathaus

Spielen kann man an dem Wochenende auch für einen guten Zweck, wie Bertram sagt. Denn der Geldbetrag aus den Dart-Automaten wird gespendet. Wohin genau, das wisse man noch nicht, wahrscheinlich zugunsten eines Kinderhospizes, kann Bertram sich vorstellen. Der Tierschutzverein Street Souls aus Hohenlimburg, der sich für die Rettung von Straßenhunden aus Rumänien einsetzt, habe zudem ein Bullenreiten organisiert. Die Einnahmen aus dem Bullenreiten kommen dabei dem Tierschutzverein zugute, erklärt Sampsonidis.

Sonntagmorgen wird der Tag mit einem ökumenischem Gottesdienst vor dem Rathaus starten. Auch sei bereits ein verkaufsoffener Sonntag für den Tag beantragt, ergänzt Krippner. „Wir freuen uns und hoffen, der Platz wird richtig voll“, so Krippner zum Abschluss, „und wirr setzen natürlich auf gutes Wetter.“

