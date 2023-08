Hohenlimburg: „Bierwatch“ trifft auf „zu viel Brinkhoffs“

Insgesamt 39 Mannschaften treten beim Hobby-Beachvolleyballturnier am ersten August-Wochenende im Freibad Henkhausen an. Blauen Himmel und Sonnenschein wie hier beim Turnier vergangenes Jahr wird es aber wohl wenig geben.

Hohenlimburg. Beim Beachvolleyballturnier im Freibad Henkhausen messen sich am ersten August-Wochenende wieder zahlreiche Hobby-Teams – mit kreativen Namen:

Im Freibad Henkhausen stehen am ersten August-Wochenende große Kämpfe an: So geben sich 39 Mannschaften die Ehre, um sich bei der achten Auflage des Hobby-Beachvolleyballturniers in Henkhausen zu messen. Allein die Namen der Teams haben Unterhaltungswert: So treten neben „Aua im Kopf“, „Sandwürmer“ und „Nimm du ich hab ihn sicher“ auch die „Hühnerbein Fraktion“ und „Dynamo Tresen“ an, um nur eine kleine Auswahl zu nennen. Zahlreiche Besucher werden zu dem beliebten Freiluft-Sportevent in Henkhausen erwartet.

Turnier an drei Tagen

Wer sich den Spaß am Spielfeldrand anschauen will, ist herzlich willkommen. Auftakt des Turniers im Freibad Henkhausen ist am Freitag, 4. August, ab 17 Uhr. Am Samstag, 5. August, wird von 10 Uhr bis 21 Uhr gespielt. Am Sonntag, 6. August, laufen die Spiele ebenfalls ab 10 Uhr. Das Finale ist dann für 17 Uhr angesetzt. Für Stimmung auf und neben dem Feld wird ein DJ sorgen.

Zelte aufgebaut

Am Freitag und Samstagabend klingt das Turnier nach dem sportlichen Teil mit einer Party im Freien aus, mit Cocktails, Bierstand und Gegrilltem. Dass die Wetterprognose für das Wochenende nass-kaltes Herbstwetter bereithält, schreckt nicht ab. Damit die Besucher trocken bleiben, wurden diese Woche weit mehr als zwanzig Zelte aufgebaut, teils mit Böden ausgestattet, berichtet Organisator Fabian Stöcker. Eine Schlamm-Schlacht wie in Wacken ist also nicht zu erwarten.

