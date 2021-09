Hohenlimburg: Buslinie 517 fährt ab Freitag wieder normal

Hohenlimburg. Ab dem 1. Oktober kann die Linie 517 wieder alle Haltestellen anfahren. Wegen der Flutschäden fuhr der Bus nicht mehr ins Wesselbachtal

Ab Freitag, 1. Oktober, kann die Linie 517 der Hagener Straßenbahn wieder den gesamten Linienweg befahren. Wie die Hagener Straßenbahn AG mitteilte, ist der Abschnitt von der Haltestelle „Hohenlimburg Bahnhof“ bis zur Haltestelle „Wesselbach“ nach den Instandsetzungsarbeiten zur Beseitigung der Flutschäden dann wieder passierbar. Die Bauarbeiten an der neuen Asphaltdecke hatten Mitte September das Parken in der Wesselbach deutlich erschwert.

Die Wesselbach gehörte mit dem Nahmertal zu den Gebieten in Hohenlimburg, die von der Starkregen-Flut am 14. Juli besonders betroffen waren. Zuletzt hatte es an der Wesselbachstraße größere Bauarbeiten an der Asphaltdecke gegeben, mit denen die Schäden der Flut beseitigt werden sollten. Busse haben das Wesselbachtal zuletzt nicht angefahren. Einzige Ausnahme war der Schulbus, der Kinder zur Grundschule brachte.

