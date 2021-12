Hohenlimburg: CDU kritisiert Amprion-Pläne für Stromtrasse

Netzbetreiber Amprion will seine Stromtrasse durch Hohenlimburg - hier ein Bild der bisherigen Trasse aus Elsey - auf eine 380kv-Freileitung erweitern.

Hohenlimburg/Hagen. Die CDU kritisiert, dass Amprion den Neubau der 380 kV-Freileitung auf der konfliktbeladenen Südtrasse beantragt hat. Frist für Einwände läuft ab

„Wer gegen die 380 kV-Höchstspannungsleitung auf der Südtrasse Einwände vorbringen will, muss sich jetzt beeilen.“ Darauf weist der Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion Hagen, Jörg Klepper, in einer Pressemitteilung hin. Nur noch bis zum 2. Dezember können Betroffene ihre Einwendungen bei der Bezirksregierung in Arnsberg vorbringen. „Nur wer schriftlich seine Bedenken gegenüber der Bezirksregierung geäußert hat, kann später mittels Klage gerichtlich überprüfen lassen, ob die Vorgehensweise von Amprion rechtmäßig ist, oder ob die Nordtrasse geeigneter wäre.“

Der CDU-Fraktionsvorsitzende kritisiert, dass der Netzbetreiber Amprion „gegen das klare Votum von Bezirksvertretung, Rat und Fachausschüssen den Neubau der 380 kV-Leitung zwischen Garenfeld und Ochsenkopf auf der konfliktbeladenen Südtrasse beantragt hat. Unterstützung erfährt er dabei vom neuen CDU-Kreisvorsitzenden Dennis Rehbein. „Ich bin enttäuscht, dass ein angesehener Netzbetreiber nicht die nötige Sensibilität aufbringt, die ein solches Großprojekt erfordert.“

CDU präferiert anderen Verlauf

Die CDU präferiere weiter eine Trasse im Norden des Stadtteils – über unbewohntes Gelände hinweg. „Formal ist aber leider keine der im Norden denkbaren Trassenverläufe mehr im Spiel“, so Klepper, selbst Vorsitzender des Ausschusses für Stadt-, Beschäftigungs- und Wirtschaftsentwicklung: „Netzbetreiber Amprion hat mit dem Planfeststellungsverfahren für die Südtrasse alle sinnvollen Varianten ausgeklammert. Weder Verwaltung noch Rat können das im gewählten Verfahren noch ändern.“ Klepper macht deutlich: „Unsere Rolle im Verfahren besteht lediglich darin, fachliche Bedenken und Hinweise an die Genehmigungsbehörde in Arnsberg zu übermitteln. Die Verwaltung hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten darin Hinweise auf Probleme zur Südtrasse eingearbeitet.“

Der Rat werde der Stellungnahme am 16. Dezember – mit kritischen Ergänzungen – zustimmen, da ohne sie keine Einwendungen von Seiten der Stadt vorlägen.

