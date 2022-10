Hohenlimburg: „Dani“ Karapiperi hat seine Taverne eröffnet

Hohenlimburg. Fußballer wird Wirt: Der 22-jährige Jordanis „Dani“ Karapiperi hat in Hohenlimburg eine griechische Taverne eröffnet

Wo in Hohenlimburg vor ein paar Wochen die Gaststätte „Bei Theo“ geschlossen hat, eröffnete nach Renovierung nun „Danis Taverne“. Hinter der Theke steht nun Jordanis „Dani“ Karapiperi, seine Zeichens Hohenlimburger und Fußballer des FC Hellas/Makedonikos. Der 22-Jährige will mit seiner griechischen Taverne nun ein neues Kapitel in der Geschichte des Standorts an der Oberen Isenbergstraße aufschlagen.

Im Viertel aufgewachsen

Karapiperi ist im Viertel rund um seine neue Taverne aufgewachsen. Er ging früher auf die Grundschule Wesselbach, sein Vater führte im Umfeld einst ein Kaffee&Teehaus und eine Baguetterie.

