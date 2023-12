Hohenlimburg: Dauerregen - Feuerwehr kontrolliert Bäche

Dauerregen am Donnerstagabend am Bahnhof in Hohenlimburg. In den kommenden drei Tagen bis Heiligabend ist weiter mit Regenfällen zu rechnen.

Hohenlimburg Bis Heiligabend ist Dauerregen für das Hagener Stadtgebiet angesagt. Feuerwehr und Polizei beobachten die Lage und geben Hinweise:

Der Deutsche Wetterdienst hat eine Sturmwarnung herausgegeben und Dauerregen bis Heiligabend im Stadtgebiet angekündigt. Polizei und Feuerwehr beobachten die Lage genau. „Wir behalten dabei auch die Bäche in Holthausen und Hohenlimburg im Auge“, gibt sich Feuerwehr-Sprecher Peter Thiele vorbereitet.

Am Donnerstag waren Einsatzkräfte zu Kontrollfahrten an den Bachläufen unterwegs. „Wir befinden uns im engen Austausch mit den Kollegen vom Wirtschaftsbetrieb Hagen“, werde im Fall der Fälle etwa Treibholz aus den Geschiebefängen entfernt, damit das Wasser gut abfließen kann.

Kein schweres Unwetter

Dabei erwarten die Einsatzkräfte keine schweren Unwetter oder Flutereignisse wie im Januar oder gar im Sommer 2021. So sind im Höchstfall 80 bis 100 Liter Regen pro Quadratmeter auf die Tage bis Heiligabend ankündigt, was nicht so gefährlich ist, wie die gleiche Menge an nur einem Tag. Zum Vergleich: Fast die dreifache Menge an Regen (272 Liter pro Quadratmeter) fielen im Nahmertal innerhalb von nur 22 Stunden bei der Starkregen-Flut vor zweieinhalb Jahren - davon 167 Liter in nur drei Stunden. Der Pegel der Lenne in Hohenlimburg lag am Donnerstag (Stand 16 Uhr) bei 138 Zentimetern und war damit noch weit von einem mittleren Hochwasser (281 Zentimeter) entfernt.

Polizei appelliert

Derweil hatte Wintersturm „Zoltan“ am Donnerstag das Stadtgebiet im Griff. Die Polizei meldete zahlreiche Einsätze und Gefahrenstellen. Wegen des stürmischen Wetters seien mehrere Bäume im Stadtgebiet umgestürzt und Gegenstände wehten durch die Luft. „Wer sich draußen bewegt, sollte vorsichtig sein“, betonte Tino Schäfer, Sprecher der Polizei Hagen. Stellenweise befand sich viel Wasser auf der Fahrbahn. Die Polizei appellierte auch an Autofahrer, vorsichtig zu fahren.

Abläufe freihalten

Den Bürgerinnen und Bürgern empfiehlt die Feuerwehr, die Gully-Deckel und Kanaleinläufen auf eigenen Grundstücken zu kontrollieren und Laub, Geäst oder ähnliches bei Bedarf zu entfernen, damit das Regenwasser ungehindert abfließen kann. Über die aktuellen Pegelstände der Flüsse informiert unter anderem der Ruhrverband im Internet. Aktuelle Informationen zu Pegelständen und Hochwasserlagen gibt es zudem auf dem Hochwasserportal des Landes NRW unter www.hochwasserportal.nrw.

