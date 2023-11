Hohenlimburg: Defekt - Erneut Amokalarm an Förderschule

An der Wilhelm-Busch-Schule Förderschule in Hohenlimburg ist schon mehrfach falscher Amokalarm ausgelöst worden. Hintergrund ist wohl ein technischer Defekt.

Hohenlimburg An der Wilhelm-Busch-Schule in Hohenlimburg wurde Amokalarm ausgelöst - doch die Polizei konnte schnell Entwarnung geben:

Aufregung in der Nahmer: Am Mittwochmorgen rückten Einsatzkräfte der Polizei an der Wilhelm-Busch-Förderschule in Hohenlimburg an. Gegen 8.30 Uhr hatte laut Polizei der Amokalarm in der Schule ausgelöst. Die Polizei rückte an, sperrte die Obernahmerstraße vor dem Gebäude für den Verkehr und durchsuchte die Räume. „Es hat sich aber schnell gezeigt, dass es sich um einen Fehlalarm handelte“, gibt Tino Schäfer, Sprecher Polizei Hagen, Entwarnung. Grund für diesen Fehlalarm sei möglicherweise ein technischer Defekt. Eine böswillige Absicht von Schülerinnen und Schülern, die den Alarm ausgelöst haben, schließt die Polizei aus.

Falscher Alarm

Gegen 10 Uhr konnten die Einsatzkräfte die Obernahmerstraße für den Verkehr wieder freigeben. Es war nicht das erste Mal, dass die Polizei wegen eines Amok-Fehlalarms an der Wilhelm-Busch-Schule anrückte. Momentan sei in Klärung, warum es schon häufiger zu dem technischen Defekt gekommen sei, so die Polizei. Eine Anfrage dieser Zeitung an die Schule blieb bisher unbeantwortet.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen