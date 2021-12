Hohenlimburg: Defekt im Stellwerk - Strecke öffnet später

Das Stellwerk in Hohenlimburg wurde von der Flut im Juli schwer getroffen. Nun wurden neue Schäden an den Signalkabeln entdeckt.

Hohenlimburg. Anders als geplant wird die Ruhr-Sieg-Strecke nicht am 12. Dezember wieder geöffnet. Im Stellwerk Hohenlimburg wurden neue Schäden entdeckt

Anders als geplant wird die Ruhr-Sieg-Strecke und der Bahnhof in Hohenlimburg nicht am kommenden Sonntag, 12. Dezember, wieder in Betrieb gehen. Wie die Deutsche Bahn am Donnerstag mitteilte, habe man bei der Probeschaltung des Stellwerks in Hohenlimburg kleine Kurzschlüsse („Erdschlüsse“) in einzelnen Adern der Signalkabel entdeckt. Diese Schäden müssten zunächst behoben werden, bevor Züge wieder sicher über die Strecke fahren können. Die Bahn geht davon aus, dass die Strecke und der Bahnhof eine Woche später, am 20. Dezember, wieder für den Zugverkehr freigegeben werden kann.

Züge sollen vor Weihnachten rollen

„Es ist ärgerlich, dass diese Schäden erst so spät festgestellt worden sind“, räumt ein Sprecher der Bahn auf Anfrage ein. „Wir hoffen aber das alles klappt, damit wir rechtzeitig vor Weihnachten den Zugverkehr für die Feiertage ermöglichen können.“

Die Flutkatastrophe im Juli hat den Hohenlimburger Bahnhof schwer getroffen. Seitdem herrscht Stillstand auf den Gleisen. Darüber hinaus hat die Flut an vielen Stellen die Ruhr-Sieg-Strecke massiv beschädigt, war Infrastruktur auf einer Länge von rund 30 Kilometern völlig zerstört. In Hohenlimburg drang das Wasser bis in den Keller des Stellwerkes ein und beschädigte die sensible und kleinteilige Technik.

Technik im Stellwerk erneuert

Um die Strecke schnell wieder in Betrieb zu nehmen, hat die Bahn zeitgleich die völlig unterspülten Gleise neu aufgebaut und das überflutete Stellwerk in Hohenlimburg mit seinen zahlreichen Innen- und Außenanlagen erneuert. Allein dafür müssen rund 3.500 einzelne Kabeladern an Signale, Weichen und Zugsicherungssysteme angeschlossen werden. In Hohenlimburg laufen die Arbeiten an der Gleisanlage seit Wochen auf Hochtouren. Die nun verkündete Verzögerung wirkt sich laut Bahn auch auf den Zugverkehr aus.

Folgen für den Zugverkehr

Die neue Fernverkehrslinie von Frankfurt am Main über Siegen nach Dortmund bzw. Münster wird zunächst nur mit einem teilweisen Angebot zwischen Frankfurt und Siegen verkehren. Der einmal täglich bis Norddeich Mole fahrende Intercity dieser Linie beginnt bzw. endet in Münster. Zwischen Siegen und Dortmund ist ein direkter Schienenersatzverkehr ohne Zwischenhalte geplant. Ab dem 20. Dezember werde dann der planmäßige Zugverkehr aufgenommen. Für den Regionalverkehr wird für die Tage bis zum 20. Dezember ein Schienenersatzverkehr organisiert. Hiervon sind die Linien RB 91 und RE 16 (abellio) betroffen.

