Hohenlimburg: Die Winterbilder von Claus Singmann

Hohenlimburg Alljährlich hat Claus Singmann ein Winterbild von Hohenlimburg für eine Weihnachtskarte gemalt.

Bei dem nasskalten Wetter dieser Tage fällt es schwer, sich Hohenlimburg unter weißer Schneedecke vorzustellen. Doch egal, ob sich das Wetter zu Weihnachten nun winterlich oder schmuddelig präsentierte: In den vergangenen 13 Jahren hat der Hohenlimburger Claus Singmann alljährlich eine winterliche Szenerie aus dem Ort auf Öl gemalt und als Weihnachtskarte in hiesigen Läden vertrieben. Die 14. Weihnachtskarte, die für dieses Jahr geplant war, wurde nicht mehr fertig, weil Singmann in diesem Jahr verstorben ist.

Bilder gesammelt

Seine Familie hält die Erinnerung aber aufrecht und hat alle seine 13 Winterbilder archiviert und gesammelt. Je ein Motiv gibt es in der Hohenlimburger Buchhandlung, in der Weinhandlung Steinbach und bei Blumen Stenner im Elsey für 3 Euro zu kaufen.

Dieses ist sein letztes Bild. Es stammt aus dem Jahr 2022 - "Rund um Elseyer Stift um 1950".

Dieses Bild stammt aus dem Jahr 2010 - „Vorweihnachtszeit im alten Hohenlimburg"

Dieses Bild stammt aus dem Jahr 2011 - „Elseyer Stiftskirche Weihnachten 1900"

Dieses Bild stammt aus dem Jahr 2012 - „Wintervergnügen auf der Lenne"

Dieses Bild stammt aus dem Jahr 2013 - „Winterimpressionen um 1900 am Schloss Hohenlimburg"

Dieses Bild stammt aus dem Jahr 2014 - „Elseyer Stift im Winter"

Dieses Bild stammt aus dem Jahr 2015 - „Verlassenes Hofgebäude im alten Elsey"

Dieses Bild stammt aus dem Jahr 2016 - „Winter an der Lenne mit Sundernhof und Schloss"

Dieses Bild stammt aus dem Jahr 2017 - „Winter in Hohenlimburg".

Dieses Bild stammt aus dem Jahr 2018 - "St. Bonifatius im Weinhof um 1890"

Dieses Bild stammt aus dem Jahr 2019 - „Winterstimmung im Dorf Elsey"

Dieses Bild stammt aus dem Jahr 2020 - "Um 1930 an der alten Mittelstraße"

Dieses Bild stammt aus dem Jahr 2021 - "Herrenstraße sieben Kurfürsten "

Abschließend nochmal zum Wetter: Zehn Mal gab es weiße Weihnachten in Hohenlimburg in den vergangenen 70 Jahren, so die Daten des Deutschen Wetterdienstes. Zuletzt lag Hohenlimburg zum Weihnachtsfest im Jahr 2010 unter einer dicken Schneedecke. In diesem Jahr wird es wieder nichts mit Schnee, vielmehr sollen die Temperaturen zum Fest laut Vorhersage auf bis zu 11 Grad klettern. Wer Schnee will, der muss verreisen - oder sich an Bildern aus früheren Jahren erfreuen.

