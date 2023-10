Hohenlimburg: Diese Stände gibt es beim Herbstbauernmarkt

Hohenlimburg. Am 7. und 8. Oktober ist Herbstbauernmarkt in Hohenlimburg. Stände mit Wurst und Brot gibt es ebenso wie ein Kinderprogramm. Hier die Details:

Ein altbekanntes Gesicht kehrt zum Herbstbauernmarkt am 7. und 8. Oktober nach Hohenlimburg zurück: Schäferin Christina Büttner-Golz aus Iserlohn wird an einem Stand alles rund ums Lammfleisch anbieten – von Mettwurst, Salami und Frischwurst bis zu Gulasch und Lamm-Burgern.

Bekannte Schäferin

Bekannt wurde die Schäferei Büttner-Golz in Hohenlimburg, weil sie über Jahre ihre Schafe über die Lennewiesen getrieben hat, um den Bärenklau zu bekämpfen. „Wir hoffen, dass wir am Wochenende viele bekannte Gesichter wiedersehen“, freut sich Christina Büttner-Golz auf die Rückkehr ins Lennestädtchen. Erstmals wird sie auf dem Bauernmarkt vertreten sein und will dabei auch für ihren Hofladen in Oestrich werben.

Gemüse und Brot

Ebenfalls Premiere auf dem Bauernmarkt feiert der Saglamar Markt aus Elsey, der an einem Stand Obst und Gemüse anbieten will. Mit der Meisterbäckerei Hötzschold und Rovansek wird es zudem frisches Brot, Gebäck und Stuten in der Fußgängerzone zu kaufen geben. Angekündigt sind weiterhin vom Bauernverband neben dem Wagen von Bauer Brenne mit Wurstwaren auch Stände mit Näh- und Strickwaren, Gewürzen, Duftölen, Dekogestecken, handgemachten Seifen und ein Pavillon mit Tierbedarf. Außerdem gibt es Joghurt und Milchprodukte von der Hofmolkerei Piepenstock aus Schalksmühle.

Kinderdisko und Ponyreiten

Für die Kinder wird Ponyreiten angeboten und zum verkaufsoffenen Sonntag am 8. Oktober auch ein Showprogramm der Tanzschule „MStage“: Jeweils um 14.30 und 15.30 Uhr lädt Mona Stöcker die jungen Gäste zu Auftritten und zur Kinderdisko. Für den Sonntag sind auch Stände mit Honigprodukten, griechischer Feinkost rund um Oliven und Antipasti sowie mit Likören und süßen Marmeladen angekündigt.

Der Herbstbauernmarkt wird von der Werbegemeinschaft Hohenlimburg gemeinsam mit dem Bauernverband organisiert.

Der Herbstbauernmarkt rund um die Hohenlimburger Freiheitstraße und den Marktplatz läuft am 7. und 8. Oktober und ist am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

