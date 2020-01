Hohenlimburg. Seit Anfang 2020 müssen Geschäfte an ihre Kunden Kassenzettel ausgeben. Das sorgt in Hohenlimburg für ein geteiltes Echo – und kreative Lösungen

Hohenlimburg: Digitaler Code als Antwort auf Bon-Pflicht

Ob Bäckerei, Kiosk oder Sportgeschäft – kein Händler in Deutschland kommt seit Anfang des Jahres mehr daran vorbei, seinen Kunden einen Kassenbon mitzugeben. Was als Maßnahme gegen Steuerbetrug schützen soll, sorgt in der Praxis für geteilte Meinungen an der Verkaufstheken von Hohenlimburg – und für kreative Lösungen.

Papierlos dank QR-Code

Denn wie Papiermüll zu vermeiden ist, zeigt etwa die Bäckerei Kamm in der Möllerstraße: So gab es hier mit dem neuen Jahr auch neue Kassen, die den Bon wahlweise auf einem Display auch elektronisch anzeigt – mit QR-Code. „Diesen Code kann der Kunde einfach mit seinem Handy scannen. Damit hat er den Bon dann in digitaler Form“, erklärt Anja Rademacher, verantwortlich für die Bäckerei-Filiale in Elsey.

Wer ein Iphone besitzt, brauche dafür auch keine gesonderte App. „Nutzer von anderen Betriebssystemen wie etwa Android müssen jedoch eine App zum Scannen herunterladen.“ Unterm Strich bekommen die Kunden dafür in der Filiale dann ihren Kassenbon, ohne dafür Papiermüll produziert zu haben. „Das System wird bisher ganz gut angenommen“, sagt Rademacher. Und für jene Bon-Verweigerer, die kein Smartphone besitzen oder den Service nicht nutzen möchten, steht alternativ ein Eimer an der Ausgangstür der Bäckerei bereit. „Dort kann man die Papier-Kassenzettel schnell entsorgen.“

Viel werde bei ihr in letzter Zeit über das Thema Bon-Pflicht diskutiert, sagt auch Irini Cantavenera. Sie arbeitet im Kiosk nebenan, steht hinter einer Theke umringt von Schokoriegeln, Zigarettenpackungen und Weingummi-Boxen. „Viele Preise liegen bei uns im Cent-Bereich“, sagt Cantavenera. „Da zahlen wir teils noch drauf, wenn wir die Papierbons herausgeben.“

Wenige Kunden wollen Bon

Immer wieder kommen Kunden in den Laden. Mal ein Schüler, der etwas Süßes kauft, mal eine Frau, die eine Flasche Wasser mitnimmt. Als Cantavenera fragt, ob Sie einen Bon haben wollen, winken beide ab. Kein Einzelfall, sagt die Verkäuferin. „Viele sind davon genervt.“ Und im Geschäft sammelt sich in den vergangenen Wochen mehr Papiermüll an, als zuvor. „Was sonst in drei Monaten an Papierrollen für die Kasse wegging, haben wir schon jetzt fast erreicht.“ Papiermüll, der zudem als Sondermüll entsorgt werden müsse. „Denn die Kassenbons werden auf Thermopapier gedruckt, das ist speziell beschichtet.“ Zwar steigen die Ausgaben für die Papierrollen, aber – und auch das gehört zur Wahrheit – dadurch werde die Existenz des Kiosks nicht gefährdet. „Ich habe nur Angst vor dem Sommer, wenn wieder die vielen Schüler kommen und für wenige Cent Wassereis haben wollen“, sagt Cantavenera und lacht.

Wie die Händler in Hohenlimburg auf die neue Bon-Pflicht reagieren, hängt allerdings sehr genau davon ab, welches Geschäft sie betreiben. So zuckt Ulrich Elhaus nur mit den Schultern, als er nach dem neuen Gesetz gefragt wird. „Für uns hat sich im Grunde nichts geändert“, sagt Elhaus, der Sportfachgeschäfte in Hemer und der historischen Innenstadt von Hohenlimburg betreibt, dort etwa Bademode, Trainingshosen und Wanderschuhe verkauft. „Wir haben auch vor der neuen Regelung schon immer einen Bon herausgegeben, das geht bei uns fast gar nicht anders.“

Gleichwohl verstehe er, dass nicht jeder Händler so gelassen reagiert. „Wir haben natürlich nicht die Kundenfrequenz, die etwa eine Lotto-Annahmestelle oder ein Kiosk hat – da kommt sicher einiges an Papier zusammen.“