Hohenlimburg: Ein neuer Erdenbürger und andere Neuigkeiten

Hohenlimburg. Ein Kind ist geboren. Und der junge Vater muss lernen, in seine Rolle hineinzuwachsen. . .

Am Freitag war mein zweiter Arbeitstag in Hohenlimburg. Mein Schreibtisch befindet sich direkt am Fenster, und beim Blick aus der Redaktion nach draußen sah ich zwei Kanuten auf der Lenne fahren. Die Sonne schien – es gibt schlechtere Bedingungen, um mit Schwung in den Tag zu starten. Und ein bisschen ist ja unser aller Laune vom Wetter abhängig, nicht wahr?

Dass ich in den nächsten Wochen den Schreibtisch in Hagen mit dem in Hohenlimburg tauschen werde, hat mit Noah zu tun. Auch wenn der davon gar nichts weiß. Noah ist jetzt vier Tage alt und der Sohn meines Kollegen Marcel Krombusch, der normalerweise an dem Schreibtisch mit Lenne-Blick sitzt und über Neuigkeiten aus Hohenlimburg berichtet.

Am Dienstagabend ist Marcel also zum ersten Mal Vater geworden. Er hat sich vorgenommen, seiner Frau während der ersten Lebenswochen des kleinen Noah zur Seite zu stehen. Eine spannende und aufregende Zeit steht der jungen Familie bevor. Ich bin selbst mehrfacher Vater, aber mit Ratschlägen an Marcel habe ich mich wohlweislich zurückgehalten.

Ratgeber helfen nicht wirklich weiter

Was sollte ich ihm auch sagen? Als ich zum ersten Mal Vater wurde, daran erinnere ich mich noch, gab es Ratgeber zum Thema wie Sand am Meer. Und weil ich so gut wie nichts über die Bedürfnisse von Neugeborenen wusste, habe ich mir, ich wollte ja vorbereitet und ein guter Vater sein, eines dieser Bücher besorgt.

Habe es gelesen und alles, was drinstand, gleich wieder vergessen, nachdem unser Sohn geboren wurde. Die Praxis schlägt nun mal die Theorie, und es kommt sowieso alles anders als man denkt, und man kann hundertmal nachlesen, wie man das Köpfchen des Babys halten soll und wie man es wickelt und wie man es klapst, wenn ein Bäuerchen festsitzt – als ich all das zum ersten Mal machen musste, war ich der eifrigen Vorbereitung zum Trotz ein etwas hilfloser Tölpel und gar nicht neidisch auf meine Frau, die das einfach besser konnte.

Alles geschieht ganz selbstverständlich

Jedes Kind ist anders, auch Marcel wird auf eine mehr oder weniger selbstverständliche Weise in seine neue Rolle als Familienvater hineinwachsen.

Und während er sich eine berufliche Auszeit nimmt, um sich auf das zu besinnen, wofür es sich doch neben allen Träumen und Pflichten am meisten zu leben lohnt: die eigene Familie, werde ich seinen Platz am Schreibtisch mit Lenne-Blick einnehmen und versuchen, unsere Leser in Hohenlimburg mit Neuigkeiten aus ihrer Stadt zu versorgen – mit guten wie schlechten, mit fröhlichen wie traurigen, mit interessanten.

Mithin mit allen Neuigkeiten und Geschichten, die das Leben so schreibt.

