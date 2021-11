Hohenlimburg: Elektrohändler bezieht Hallen von Kaltwalzer

Elsey. Der Elektronikhändler Berlet hat die leeren Hallen des einstigen Kaltwalzwerks nebenan angemietet. Die Hallen werden nun als Lager genutzt

Der Elektronikhändler Berlet hat die Betriebsfläche des ehemaligen Kaltwalzwerkes Siegfried Boecker angemietet. „Die vier ehemaligen Produktionshallen wurden seitens des Eigentümers für die Lagernutzung vorbereitet und können als solche voraussichtlich in den nächsten Monaten genutzt werden“, heißt es auf Anfrage von Michael Prinz, Leiter Marketing bei Fernseh Berlet. Die vierte Lagerhalle werde gewerblich weiter untervermietet.

Rund 3000 Quadratmeter neue Lagerfläche

„Somit steht der Berlet-Logistik in den drei Hallen ca. 3.000 Quadratmeter zusätzliche Lagerfläche zur Verfügung.“ Lagerfläche, um die acht Filialen von Berlet zwischen Hamm, Arnsberg, Lüdenscheid und Ennepetal versorgen zu können. Nach dem Abriss der alten Hallen der Hohenlimburger Federnfabrik am Gotenweg seien die Kapazitäten des Zentrallagers zu gering für eine ausreichende Warenversorgung gewesen, so Prinz weiter. Die alte Federnfabrik hatte dem Elektronikhändler zwischenzeitlich etwas Spielraum für Lagerware geboten. Seit dem Frühjahr ist die alte Fabrik verschwunden und die Discounter-Kette Lidl baut dort einen neuen Markt.

Dass Berlet sich für neue Lagerflächen in Richtung des ehemaligen Kaltwalzwerkes Siegfried Boecker orientiert hat, liegt in erster Linie an der Lage. Schließlich liegen die leerstehenden Produktionshallen in unmittelbarer Nähe zu dem bisherigen Zentrallager von Berlet und dessen Filiale in Elsey. Letztere liegt direkt auf der anderen Straßenseite, getrennt nur durch die Straße Am Sonnborn.

Zum Gelände der Firma Boecker gehört zudem auch ein Bürogebäude, welches künftig Teilen der Berlet-Verwaltung zur Verfügung stehen wird.

Insolvenz kurz vor Betriebsjubiläum

Im Januar 2020 hatte die Kaltwalz-Firma Siegfried Boecker Insolvenz in Eigenverantwortung angemeldet und kurz darauf die Produktion in Elsey komplett eingestellt. Rund 25 Mitarbeiter waren damals von der Stilllegung des Betriebs betroffen, der wenige Monate später sein 60-jähriges Betriebsjubiläum am Standort in Elsey gefeiert hätte. Die Entscheidung, das Werk zu schließen, hatte für Kritik vonseiten des Betriebsrates gesorgt. Über Jahre hätten wichtige Impulse gefehlt, um den Standort zukunftssicher zu machen. Damals hatte die Geschäftsführung eingeräumt, dass die Kaltwalzproduktion von Siegfried Boecker schon lange nicht mehr wirtschaftlich gewesen sei. Wie Geschäftsführer Siegfried Boecker damals betonte, hätte man rund 12 Millionen Euro investieren müssen, um die Produktion wieder wettbewerbsfähig zu machen. Drei Jahre hatte die Führung nach einem Käufer für das Werk gesucht und sprach dazu nach eigenen Angaben mit mehr als 120 Firmen. Letztlich erfolglos.

Lidl-Markt eröffnet am 25. November

Derweil sind kaum 200 Meter entfernt am Gotenweg, wo einst die Hallen der Hohenlimburger Federnfabrik lagen, die Bauarbeiten an dem neuen Lidl-Markt fast abgeschlossen. Am 25. November soll die Filiale eröffnen. Nach Angaben des Discounters soll der neue Markt über eine rund 1260 Quadratmeter große Verkaufsfläche verfügen, die mit breiten Gängen und rund 4000 Einzelartikeln ausgestattet sein wird. Dazu zählen beispielsweise Frischfisch und -fleisch, Obst und Gemüse mit regionalem Angebot, in der Filiale gebackene Brot- und Backwaren sowie Bio- und Fairtrade-Produkte.

