Hohenlimburg: Elektrohändler gibt Geschäft nach 35 Jahren ab

Abschied aus der Nahmer: Horst Böhle gibt sein Elektrogeschäfts an der Mühlenteichstraße in neue Hände. 1985 hatte er das Traditionsgeschäft übernommen. Über Gründe für den Wechsel, überraschende Innovationen und „Rohrkrepierer“ des Technik-Marktes, die heute keinen mehr interessieren.

Der Wechsel

Horst Böhle zieht es ins Sauerland. Schon länger lebt er am Kahlen Asten und so war es nur eine Frage der Zeit, bis sich der neue Lebensmittelpunkt auch auf sein berufliches Leben auswirkt. „Es hat sich so ergeben“, sagt Böhle. „Das Hochsauerland ist meine Wahlheimat geworden.“ Hier bleibe er weiter aktiv, führt einen E-Bike-Verleih und arbeitet in den Wintermonaten auch im Skigebiet Neuastenberg.

„Was ich immer als Hobbys hatte, Skifahren und Radsport, kann ich jetzt ausleben.“ Entspannt ist er auch deshalb, weil er sein Geschäft in die Hände eines Freundes und langjährigen Mitarbeiters, Achim Giebel, gibt. Damit reist der Kontakt nach Hohenlimburg aber nicht komplett ab: „Die Immobilie bleibt weiter mein Eigentum und ich werde immer mal wieder vorbeischauen“, so Böhle. „Nicht zum Kontrollieren, sondern weil ich wissen will, wie geht es den Jungs so geht und was es im Laden an Neuerungen gibt.“

Der Elektromarkt

Denn eines ist sicher: Neuerungen gibt es auf dem Elektromarkt immer wieder – und immer schneller. Wenn einer davon erzählen kann, dann Horst Böhle. „Der Markt ist super spannend“, sagt der gelernte Radio- und Fernsehtechniker. „Und ich hätte nie gedacht, dass der Wandel so schnell kommt.“ So erinnere er sich noch, als Anfang der 1990er-Jahre erstmals über das „Internet“ gesprochen wurde – die technische Innovation jener Zeit. „Das wir nun, kaum 30 Jahre später, eine derartige Vernetzung solcher Geräte erreicht haben, das hätte ich damals nicht für möglich gehalten.“

Für ihn nicht das einzige Beispiel, worin sich die Schnelllebigkeit des Elektro-Marktes ausdrückt. „Hätte mir jemand vor 20 Jahren gesagt, dass Fernseher künftig im Schnitt mehr als 1,30 Meter Bildschirmdiagonale haben – dem hätte ich gesagt, du spinnst.“ So seien zu jener Zeit nicht viel mehr als 70 Zentimeter Bildschirmdiagonale selbstverständlich gewesen. „Damals hätte ich gefragt, wie diese Größe technisch gehen soll und wo so ein großer Fernseher überhaupt stehen könne.“

Dass so ein Markt auch einige „Rohrkrepierer“ hervorbringt, wundert derweil kaum. Auch hier hat Horst Böhle ein Beispiel parat.

„Die Fernseher, über die man mit 3D-Brille gucken konnte. Im Laden waren die Kunden begeistert, aber gekauft hat das kaum jemand.“

Die Zukunft

Was der Markt in Zukunft so hervorbringt, wird im Nahmertal nun Achim Giebel beobachten. Der gelernte Informationstechniker arbeitet seit mehr als 20 Jahren in dem Geschäft, kennt die Abläufe und Historie des Ladens. „Ich lege den Fokus weiter auf qualitativ vernünftige Geräte zu vernünftigen Preisen“, sagt Giebel. Dazu Beratung, Service und Reparaturdienste, orientiert an den Wünschen der Kunden. „Ich möchte erstmal alles so erhalten, wie es ist.“

Am 3. Januar 2020 öffnet das Elektrogeschäft Böhle erstmals unter neuer Leitung.

Familienbetrieb seit drei Generationen

Im Jahr 1932 begann Ernst Böhle, Elektromeister von Wurag, mit Volksempfängern und Batterien zu handeln.

Er hat den Zweiten Weltkrieg nicht überlebt und so übernahm sein Sohn Horst Böhle das Geschäft als 16-Jähriger mit Unterstützung von Verwandten und Freunden.

Das Unglück traf die Familie hart, als Horst Böhle senior im Jahr 1984 von einem Segeltörn auf dem Biggesee nicht mehr zurückkam. Sein Sohn, Horst Böhle junior, brach das Studium ab und führte das Unternehmen bis zum heutigen Tag weiter.