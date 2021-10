Hohenlimburg: Elke Putscher schließt ihren Kostümverleih

In ihrem Ladenraum in der Wesselbach hat Elke Putscher auf wenig Platz bis zu 900 verschiedene Kostüme untergebracht.

Hohenlimburg. Mehr als vier Jahrzehnte hat Elke Putscher aus Hohenlimburg die Hagener Karnevalisten und andere mit Kostümen ausgestattet. Bald ist Schluss.

Historische Kostüme, Tierkostüme, Westernkostüme, Dirndl oder Lederhosen, Nikoläuse oder Engel – mehr als vier Jahrzehnte hat Elke Putscher die Hagener Karnevalisten oder die Jecken aus dem Ruhrgebiet oder dem nahen Sauerland zwischen dem 11.11. und Aschermittwoch mit Kostümen ausgestattet. Aber auch in der Nicht-Karnevalszeit klagte die lebensfrohe Hohenlimburgerin in ihrem Kostümverleih am Neuen Schlossweg 30 nicht über Langeweile.

Sie galt und gilt nämlich als Geheimtipp bei den Verantwortlichen der heimischen Amateurtheater zwischen Wetter und Hemer, bei den Mitgliedern von Schlagerclubs oder Sängern der Region, die zu einem themenspezifischen Abend ein passendes Outfit benötigten. So der Iserlohner Sänger Sandy Wagner, der Hohenlimburger DJ „Mambo“ Berger oder das Schauspiel-Ensemble Iserlohn.

Unterstützung von der Schwiegermutter

Begonnen hat alles im Jahr 1980. Da entschloss sich Elke Putscher, das Angebot in ihrem Geschenkartikelgeschäft zu ergänzen. Mit Kostümen. „In der Zeit nach Weihnachten wurden Geschenkartikel nicht mehr nachgefragt“, erinnert sie sich, „da habe ich mir überlegt, Kostüme zu verleihen und diese Geschäftsidee zunächst ausgetestet.“

Unterstützung erhielt sie dabei von ihrer Schwiegermutter Else Putscher, die als geschickte Schneiderin die ersten Kostüme nähte. Die Nachfrage war sofort groß, so dass die Hohenlimburgerin ihr Angebot sukzessive querbeet erweiterte. „Clown- und Tierkostüme wurden zu Beginn besonders stark nachgefragt.“

Deshalb nahm Elke Putscher Kontakt zu professionellen Kostüm-Produzenten auf, die ihre Vertreter vorbeischickten. Sogar aus den Niederlanden kamen diese, um der Hohenlimburgerin Vorschläge zu machen und Angebote zu unterbreiten. „Deren Qualität war damals besonders gut.“

Bis zu 900 verschiedene Kostüme

Bis zu 900 verschiedene Kostüme hatte sie trotz räumlich äußerst enger Verhältnisse im Angebot. Dazu unterschiedliche Karnevals-Accessoires wie braune oder blonde Perücken, Prinzenkappen oder Clownzubehör. Hochbetrieb herrschte am Neuen Schlossweg immer dann, wenn im Hagener Stadttheater der traditionsreiche Bühnenball stattfand. „Ich hatte Stammkunden, die sich Jahr für Jahr zu diesem gesellschaftlichen Großereignis die Kostüme ausgeliehen haben.“

Auch die Hohenlimburger Werbegemeinschaft oder die Mitglieder des Hohenlimburger Heimatvereins wurden zu besonderen Veranstaltungen bei Elke Putscher fündig. So zur 750- oder zur 775-Jahr-Feier Hohenlimburgs oder zu außergewöhnlichen Publikumsattraktionen beim Weihnachtsmarkt in der Innenstadt.

Zwischen 20 und 70 Euro pro Kostüm

Auch die Akteure des Märchenfest-Ensembles von Schloss Hohenlimburg stattete sie über viele Jahre aus, ebenso die Theater-AGs des Hohenlimburger oder des Letmather Gymnasiums. Zwischen 20 und 70 Euro kostete zuletzt eine Ausleihe. Inbegriffen darin die Reinigung, denn niemand möchte sich ein verschwitztes oder ein verrauchtes Kostüm überziehen.

Seit rund eineinhalb Jahren ist es mehr als ruhig geworden. Die Corona-Pandemie hat Spuren hinterlassen und gegenwärtig die Nachfrage deutlich reduziert. Elke Putscher: „Ab Februar 2020 ist es beinahe wie abgeschnitten.“ Und weil sich das Geschäft nicht mehr lohnt und sie ein Alter erreicht hat, um es ruhiger angehen zu lassen, hat sie sich entschlossen, zum Jahreswechsel 2021/22 das Gewerbe abzumelden und das Geschäft zu schließen. Deshalb läuft der Räumungsverkauf.

Mehr Anlässe im Jahr Längst beschränkt sich der Kostümhandel nicht mehr nur auf die Karnevalszeit: Nach dem Karneval ist vor Ostern, dann sind Häschenkostüme gefragt. Im Frühjahr feiern Abiturienten Motto­wochen. Im Herbst folgen Oktoberfeste, später Nikolaus und Weihnachten. Dazu kommen private Partys. Darüber hinaus waren für die Halloween-Nacht von Sonntag auf Montag gruselige Kostüme und schaurige Schminke gefragt. Kinder und Jugendliche zogen von Tür zu Tür und forderten Süßigkeiten von den Nachbarn mit dem Spruch „Süßes oder Saures“ .

Das Iserlohner Schauspiel-Ensemble, das seit vielen Jahren zu den treuen Kunden zählt, hat sich bereits eingedeckt und rund 30 Kostüme erworben. Denjenigen, die sich aktuell für eine (mittelalterliche) Hochzeitsfeier oder eine andere Themenveranstaltung Kostüme ausgeliehen haben, bot sie an, diese zu erwerben. Denn spätestens zum Jahreswechsel heißt es mit einer gehörigen Portion Wehmut: „Alles muss raus sein.“

