Hohenlimburg: Elseyer laden zum Dorffest vor die Sparkasse

Elsey. Am 12. und 13. August feiern die Elseyer Dorffest – mit Menschenkicker, Cover-Musik von „Second Hand“ und Carpendale-Imitator Michael Freiburg:

Fünf Wochen vor Beginn des Oktoberfestes in München heißt es in Elsey bereits “O’ zapft is“. Die Ladengemeinschaft läutet mit dem Fassanstich am Samstag, 12. August, um 12 Uhr das Elseyer Dorffest ein. Damit beginnen zwei Tage Party-Programm mit Hüpfburg, Grillstand, Bierwagen, Kaffeetafel, süßen Waffeln, Cocktails und mehr auf dem Parkplatz vor der Sparkasse in Elsey.

Menschenkicker und DJ

Auftakt des Festes ist das traditionelle Menschenkicker-Turnier. Bis in den Samstagnachmittag hinein kämpfen die Hobby-Mannschaften um einen Platz auf dem Siegertreppchen, dazu wummert Party-Musik von DJ Mambo über das Spielfeld. Der Gewinner des Menschenkicker-Turniers wird um 18 Uhr geehrt. Ab 19.15 Uhr bis in die Nacht gibt es auf der Live-Bühne Cover-Musik der Lokalmatadore von „Second Hand“ und Schlager-Hits von Entertainer Michael Freiburg.

Gottesdienst und Showtanz

Der zweite Festtag startet am Sonntag, 13. August, mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel mit Pastor Hestert, bei dem die Festgemeinde dem Herrgott hoffentlich auch für gutes Wetter am Wochenende danken kann. Nach dem Frühshoppen geht es ab 13 Uhr auf der Showbühne weiter mit der Kindertanzgruppe von „Mstage“. Auch am Sonntag gibt es wieder Mambo-Musik auf dem Festgelände. Gegen 14 Uhr werden dann die Gewinner der Tombola gezogen. Hauptgewinn ist ein Reisegutschein im Wert von 1000 Euro.

