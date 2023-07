Hohenlimburg: Engel von Mogadischu und das Herz der Hoffnung

Hohenlimburg. Gabriele von Lutzau war Stewardess auf der entführten Maschine „Landshut“ in Mogadischu. Sie kommt nach Hohenlimburg.

Mit der Enthüllung der Skulptur „Herz der Hoffnung“, weiht die Stiftung Bethel am Donnerstag, 20. Juli, von 10.30 bis 13.30 Uhr einen Erinnerungsort zum Gedenken an die Corona-Opfer ein. Aufgestellt wird das Kunstwerk auf dem Gelände des Hauses Grünrockstraße in Hohenlimburg, einem Wohnangebot des Stiftungsbereichs Bethel.regional, in dem Assistenzleistungen für erwachsene Menschen mit geistigen und komplexen Behinderungen und Epilepsie sowie für Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen erbracht werden.

Das Kunstwerk wurde von der renommierten Bildhauerin Gabriele von Lutzau, auch bekannt als Engel von Mogadischu, geschaffen und symbolisiert Trauer und Mitgefühl für die Corona-Opfer und ihre Angehörigen – nicht nur – bei Bethel. Es erinnert an eine schwere Zeit und ist zugleich Ausdruck des Danks an die zahlreichen Helfer, die sich solidarisch mit denen gezeigt haben, die Hilfe benötigt haben. Allein in Bethel sind 170 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.

Mitmenschlichkeit und gegenseitige Unterstützung

Mit der Enthüllung des Kunstwerks am Haus Grünrockstraße möchte Bethel.regional dauerhaft allen Verstorbenen in Hagen und Umgebung gedenken. Außerdem möchte Bethel mit dieser Enthüllung nicht nur die künstlerische Leistung von Gabriele von Lutzau würdigen, sondern auch die Bedeutung von Mitmenschlichkeit und gegenseitiger Unterstützung in schwierigen Zeiten hervorheben.

Neben der Skulptur in Hagen-Hohenlimburg wurden und werden noch vier weitere Exemplare des Denkmals an anderen Betheler Standorten in Berlin, in Bielefeld, in Rheinland-Pfalz und Niedersachsen aufgestellt.

In die Geschichte eingegangen

Als „Engel von Mogadischu“ ist Gabriele von Lutzau in die Geschichte eingegangen. Sie war Flugbegleiterin und eine von 87 Geiseln in der 1977 von Terroristen entführten Lufthansa-Maschine „Landshut“ in Mogadischu. Trotz Todesangst und Erschöpfung bewies die damals 23-Jährige Mut und Menschlichkeit. Sie war für die Passagiere eine wichtige Stütze und erhielt dafür den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Seither verarbeitet sie bildhauerisch das Thema Leben und Überleben.

An der Zeremonie teilnehmen werden neben der Künstlerin die Bethel-Vorstände Pastor Ulrich Pohl und Prof. Dr. Ingmar Steinhart sowie Bethel.regional-Geschäftsführerin Verena Schmidt, ehemals Superintendentin der evangelischen Kirche in Hagen.

Interessierte Besucher, die an der Zeremonie teilnehmen möchten, melden sich bitte zuvor an unter manuela.bigiordi@bethel.de.

