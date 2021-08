Hohenlimburg: Erkrankter Bezirksbürgermeister legt Pause ein

Bereits Ende Juni ist Jochen Eisermann wegen einer Krebserkrankung operiert worden. Der Bezirksbürgermeister blickt zuversichtlich nach vorn.

Die Sitzung der Bezirksvertretung Hohenlimburg am kommenden Donnerstag, 16 Uhr, wird ohne Bezirksbürgermeister Jochen Eisermann (58) stattfinden. Der CDU-Politiker legt eine noch unbestimmte politische Pause ein. Bereits Ende Juni war Eisermann operiert worden, nachdem bei dem 58-Jährigen eine Krebs-Erkrankung festgestellt worden war. Aktuell erholt er sich in einer Klinik im Ruhrgebiet und möchte die weitere Behandlung gerne in seiner Heimatstadt fortsetzen. „Es geht mir den Umständen entsprechend gut“, sagt Eisermann, „auch wenn ich noch nicht sagen kann, wann ich zurückkehren werde. Ich stehe in ständigem Kontakt mit der Geschäftsstelle der Bezirksvertretung, öffentliche Termine nehme ich aber derzeit nicht wahr.“ Der Verlauf sei schwankend und wie es gesundheitlich weitergehe nicht genau vorherzusagen. „Ich habe in Hohenlimburg aber noch viel vor“, zeigt sich Eisermann engagiert und legt süffisant hinterher: „Meine Frau und ich planen außerdem den Sommerurlaub 2022.“ Vertreten wird Eisermann in der Zwischenzeit von den stellvertretenden Bezirksbürgermeistern Mark Krippner (SPD) und Frank Schmidt (Bürger für Hohenlimburg)

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen