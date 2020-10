Hohenlimburg: Erzieher-Azubi will „Streetwear“-Label gründen

Hohenlimburg. Der Azubi Fabian Rißmann aus Hohenlimburg will mit „Cold Street Clothing“ einen Look verkaufen, der „die Straße“ repräsentiert

Mit einer eigenen Modemarke namens „Cold Street Clothing“ will der junge Hohenlimburger Fabian Rißmann eine Marke herausbringen, die die „Straße“ repräsentiert. Trends in der Mode haben ihn nie wirklich angesprochen: „Ich wollte immer was Eigenes tragen und so kam mir der Gedanke, eine eigene Marke zu gründen.“

Der 23-jährige Erzieher-Azubi will Designs liefern, die nicht nur die breite Masse ansprechen: „Es wird auch Designs geben, die ein herkömmlicher Laden eher nicht verkaufen würde.“ Mit seiner Marke will er sich auf sogenannte „Streetwear“ spezialisieren. Also Alltagskleidung, die auf der Straße und in der Stadt getragen wird. Laut Rißmann verliere die Streetwear jedoch immer mehr ihre Ursprungsbedeutung: „Ich habe gerne Streetwear getragen, aber heutzutage ist die Streetwear nicht mehr wirklich ,Street’, deshalb wollte ich eine Marke rausbringen, die wirklich ,Straße’ ist und das aufgreift.“

Dabei möchte er den Begriff der „Straße“ symbolisch möglichst authentisch auslegen: „Die Straße ist oftmals sehr eigen, bietet dir viele Möglichkeiten, Freiheiten und man ist nicht eingeschränkt in dem Weg, den man gehen möchte“, erklärt der Hohenlimburger. Laut Rißmann leite sich der Name „Cold Street Clothing“ nach ähnlicher Symbolik von der „kalten Straße“ ab.

Die Kleidung bedruckt Rißmann in Eigenarbeit: „Wir haben da keine Kosten gespart, um lokal zu drucken“, die Design-Ideen kommen von ihm selbst. Vorher kauft er die Rohlinge extern ein, sie seien speziell für Modelabels gefertigt. Die Etiketten lasse man in einer Hohenlimburger Schneiderei anbringen: „Uns ist wichtig, die lokalen Betriebe zu unterstützen“, sagt Rißmann. Die Kleidung werde im „lockeren Stil“ gehandhabt und ist für jene etwas, die sich mit den Designs identifizieren können: „Streetwear ist an sich eher was für jüngere Leute, aber im Grunde kann sie jeder tragen“, erklärt das junge Design-Talent.

T-Shirts im Angebot

Die erste Kollektion umfasst neben einigen T-Shirts mit verschiedenen Aufdrucken auch Damen-Hotpants. Einen ersten Eindruck von „Cold Street Clothing“ kann man sich jetzt schon über das entsprechende Profil der Modemarke im Sozialen Netzwerk „Instagram“ verschaffen. Unter dem Namen „@coldstreet_clothing_germany“ finden sich Bilder und Hintergrundinfos zu den verschiedenen Motiven. Mit einem Wechsel zu anderen Stilrichtungen werde derzeit nicht gerechnet. Blazer oder Hemden werden demnach vorerst nicht herausgebracht.

Wer Interesse an der Hohenlimburger Marke in Eigenarbeit hat, kann die Kleidung bald über den Online-Shop kaufen. Dieser geht laut Rißmann im November online. Preislich liege die Kleidung im Mittelfeld. „Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist fair“, sagt der 22-Jährige. Feste Ziele, wohin der Weg für seine Hohenlimburger Marke mal gehen soll, habe er sich nicht gesteckt: „Wichtig ist mir, authentisch zu bleiben.“