Hohenlimburg: Fahndung – Polizei sucht nach Parfümdieb

In dieser Filiale der Drogerie Rossmann in Elsey hat ein unbekannter Dieb zugeschlagen: Er verließ das Geschäft mit Parfüm im Wert von mehr als 500 Euro. Nun fahndet die Polizei mit Foto nach dem Tatverdächtigen.

Elsey. Mit Parfüm im Wert von über 500 Euro verließ ein Mann im April die Drogerie Rossmann in Elsey. Nun sucht die Polizei mit Foto nach dem Mann:

Parfüm im Wert von über 500 Euro hat ein unbekannter Mann bereits am 25. April aus der Rossmann-Filiale in der Esserstraße gestohlen. Er verstaute die Ware in einer Tasche und verließ das Geschäft ohne zu bezahlen. Der Diebstahl fand laut Polizei zwischen 14:25 und 14.35 Uhr statt.

Polizei fahndet mit Foto

Eine Überwachungskamera hat den Tatverdächtigen im Laden aufgezeichnet. Der Polizei liegt jetzt ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung vor und fragt: Wer kennt die abgebildete Person oder deren Aufenthaltsort? Hier geht es zu dem Fahndungsbild.

Hinweise nimmt die Kripo Hagen unter 02331 986 2066 entgegen.

