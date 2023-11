Hohenlimburg: Fahrer betrunken - Auto prallt vor Laterne

Hohenlimburg Die Polizei Hagen rückt am Sonntagmorgen zu einem Unfall aus. Wer am Steuer saß, bleibt ein Rätsel. Fest steht: Er war betrunken.

Wer bei einem Unfall am frühen Sonntagmorgen am Steuer saß, konnte die Polizei Hagen noch nicht klären. Fest aber steht: Der Fahrer war auf jeden Fall betrunken.

Anwohner hörten in der Straße „Unterm Hagen“ gegen 3.50 Uhr einen Knall. Ein Mercedes war in Fahrtrichtung Werkhof auf regennasser Straße von der Fahrbahn abgekommen und in Höhe des Hauses Nr. 4 mit einer Laterne und der Hauswand kollidiert.

Polizisten nehmen zwei Blutproben

Der 37-jährige Fahrzeughalter und ein weiterer 31-jähriger Mann befanden sich bei Eintreffen der Polizei neben dem Fahrzeug. Beide Männer waren erheblich alkoholisiert. Da nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, wer gefahren war, wurde beiden eine Blutprobe entnommen. Ein Führerschein und der Pkw wurden sichergestellt.

An dem Fahrzeug fehlten die Kennzeichen, welche im Rahmen der Ermittlungen in unmittelbarer Nähe des Unfallorts in der Garage des Fahrzeughalters aufgefunden und ebenfalls sichergestellt werden konnten. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Polizei sucht dringend Zeugen

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hagen unter Tel. 02331/986-2066 zu melden.

