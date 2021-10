Hohenlimburg: Forderung nach roten Geländern fällt durch

So rot wie die Geländer hier an der Brücke am Langenkamp in Hohenlimburg stellen sich die Bürger für Hohenlimburg alle Brückengeländer im Bezirk vor. Der Vorschlag fand in der Bezirksvertretung keine Mehrheit.

Hohenlimburg. Rot statt Blau – so hätten die Bürger für Hohenlimburg gerne alle Brückengeländer im Bezirk. Der Vorschlag fand politisch keine Mehrheit

Rot statt Blau – so hätten es die Bürger für Hohenlimburg gerne für alle städtischen Brückengeländer im Bezirk. Weil in neun Jahren die 800-Jahr-Feier der Lennestadt ansteht, soll das Hohenlimburg-Rot auch beim Spazieren oder Fahren über Stennertbrücke und Co. ins Auge fallen. Die Bezirksvertretung hat sich gegen den Vorschlag ausgesprochen.

Frank Schmidt, Bürger für Hohenlimburg (BfHo), hatte zuvor um Rückhalt aus dem Gremium geworben. Die Geländer rot streichen zu lassen, sei als „identitätsstiftende Maßnahme“ gedacht, so Schmidt. Man könne den nächsten Neuanstrich nutzen, um die bisherige blaue Farbe zu ersetzen.

Die Freie Wählergemeinschaft hat sich bei der heimischen Maler-Innung erkundigt, wie beständig roter Lack heute ist. Ergebnis: Die alte Regel – rote Farbe bleicht schnell aus – gilt nicht mehr. „Heute gibt es rote Farbe, die nicht vergraut und kostengünstig zu bekommen ist, sodass auf die Stadt keine zusätzlichen Kosten zukommen.“ Außerdem habe die Brücke am Langenkamp ja bereits ein rotes Geländer.

Bezirksvertreter gegen den Vorschlag

Argumente, die außerhalb der eigenen Fraktion nicht überzeugten. Michael Glod, CDU, verwies darauf, dass auf der Hohenlimburger Fahne die Farben rot und weiß zu sehen sind. „Entsprechend müsste man als echter Hohenlimburger einen Prüfauftrag an die Verwaltung geben, wie man die Geländer rot-weiß oder in waagerechten Streifen streicht. Aber um Nerven zu schonen, lehnen wir den Antrag ab.“ Vonseiten der SPD zeigte sich Mark Krippner ob der Langlebigkeit der Farbe überzeugt, wenn auch mit Augenzwinkern: „Man müsste in der Parteizentrale im Willy-Brandt-Haus nachfragen, ob wir die Geländer nicht in ,SPD-Rot’ machen können. Ich möchten daran erinnern, dass die SPD über 150 Jahre alt ist.“

Der Antrag auf Umstreichen fand außerhalb der BfHo keine Unterstützer – die Geländer der Brücken im Bezirk bleiben blau. Ein Votum, das Kämmerer Christoph Gerbersmann im Gremium beruhigt zur Kenntnis nahm: „Lassen Sie uns bitte keine Diskussion darüber anfangen, in Stadtteilen unterschiedliche Farben einzuführen. Wir fangen ja auch nicht an, die Straßenlaternen unterschiedlich zu färben.“

Verhaltenes Echo aus anderen Bezirken

Das Echo aus anderen Hagener Stadtteilen fiel verhalten aus: „Ich glaube, wir haben in Haspe andere Sorgen“, sagt Horst Wisotzki, Bürgermeister eines Bezirks, der ebenfalls das Rot im Wappen trägt. Auch der Hagener Norden wiegelt ab: Bezirksbürgermeister Heinz-Dieter Kohaupt verweist scherzhaft auf farbliche Grenzkonflikte: „Am Hengsteysee haben wir auf der einen Seite Schwarz für Dortmund und auf der anderen Seite Gelb für Hagen – da müssten wir die Geländer schwarz-gelb lackieren.“ Wenn es sein müsste, dann sei für ihn denkbar, in Boele zum Beispiel das Wappen des Bezirks an eine Brücke zu bringen. „Aber das braucht eigentlich kein Mensch.“

Blaue Farbe in 1990ern eingeführt

Das Blau für die Brückengeländer im Hagener Stadtgebiet wurde in den 1990er-Jahren durch den damaligen Baudezernenten eingeführt. Konkret handelt es sich bei der Farbe um Saphirblau, Nummer 5003 auf der RAL-Farbpalette. Diese Farbe habe laut Wirtschaftsbetrieb große Vorteile in Bezug auf ein sauberes Erscheinungsbild. Schmutz und Korrosion seien kaum zu erkennen. „So wirken die Geländer länger sauber, als das bei anderen Farbtönen der Fall wäre.“

