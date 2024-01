Hohenlimburg: Freizeit-Tipps für trübe Tage

Zum Aufwärmen: Die Sauna im Richard-Römer-Lennebad in Hohenlimburg.

Hohenlimburg Vorerst bleibt es kalt und die Sonne lässt sich kaum blicken. Hier ein paar Freizeit-Tipps in Hohenlimburg für die trüben Tage:

Über das Wochenende wird das Thermometer in Hohenlimburg kaum über 2 Grad klettern. Wer dieser Tage ein warmes Plätzchen sucht, hier ein paar lokale Freizeit-Tipps: Aus der Kälte ins Warme abtauchen, das lässt sich im Schwimmbecken des Richard-Römer Lennebades. Wer es noch wärmer mag, der kann gleich die Treppe hinunter Richtung Sauna gehen. Der Eintritt ins Hallenbad kostet 4,40 Euro für Erwachsene und 2,70 Euro für Kinder und Jugendliche ab 1,11 Meter Körpergröße. Für den Eintritt in die Sauna zahlen Kinder 9 Euro und Erwachsene 13,50 Euro.

Indoor-Sporthallen im Ort

Wer gerne mit Freunden unterwegs ist und die trüben Wolken am Himmel nicht sehen will, dem seien Freizeithallen wie die Lenne-Arena zum Fußball und Volleyball, die Paintball-Anlage „Delta Operations“ und der Escape-Room „Questfabrik“ an der Färberstraße oder die Lasertag-Anlage „Lasermaxx“ im Gersegge nahe Kaufland empfohlen. Je nachdem, wohin es einen zieht, variieren die Preise und sind von der Gruppengröße abhängig.

Heißgetränke in Cafés

Wer den Sport scheut und lieber einkehrt, für den lohnt ein Blick auf die Cafés im Ort. Wärmende Heißgetränke gibt es zum Beispiel im Café Kännchen, Café Lennebad und im „Ell.in“ in Elsey sowie im Lenne Backcafé und Café am Markt in Hohenlimburg.

