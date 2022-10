„Restaurant Martini“ Hohenlimburg: Gaststätte in Haus Nordhoff neu eröffnet

Hohenlimburg. Ein neues Pächter-Duo hat Haus Nordhoff in Hohenlimburg übernommen. Der Betrieb im neuen „Restaurant Martini“ ist nun gestartet

Runderneuert präsentiert sich die frühere Gaststätte Haus Nordhoff an der Iserlohner Straße in Elsey. Nach Kernsanierung des Innenraumes in den vergangenen Monaten haben nun die neuen Pächter Enver Imeri und Gezim Rizaj das Ruder übernommen. Seit dem Wochenende läuft der Gastrobetrieb.

Neue Pächter für Haus Nordhoff: Die Gaststätte in dem markanten Haus mit Fachwerk-Fassade an der Iserlohner Straße wurde kernsaniert und eröffnet mit modernem Konzept und neuem Namen: “Restaurant Martini - Haus Nordhoff“. Foto: Marcel Krombusch / WP Hagen

Zwei Jahre Leerstand

Mit der Corona-Pandemie vor zwei Jahren zog sich der frühere Pächter aus der Gaststätte Haus Nordhoff zurück. Danach stand der Gastraum lange leer.

