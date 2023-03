Hohenlimburg: Gelbe Säcke nicht abgeholt – Anwohner empört

Elsey. Ein Haufen Gelber Säcke liegt tagelang am Dorfplatz in Elsey – dabei sollen die längst abgeholt worden sein. Auf Anfrage reagiert der Entsorger:

Abends noch mal auf den Abfuhrkalender geguckt, um den Termin nicht zu verpassen. Am Mittwochabend lagen die gelben Säcke der Anwohner der Möllerstraße dann pünktlich zur Leerung zum Donnerstag, den 23. März, am Elseyer Dorfplatz. Abgeholt wurden sie erst in dieser Woche, nachdem diese Zeitung nachgehakt hatte.

Säcke vor der Tür

Anwohner Klaus Euler hatte sich im Vorfeld gemeldet. Bereits am Mittwochabend habe man pünktlich die Gelben Säcke vor die Tür gelegt, damit sie am Donnerstag abgeholt werden können. Passiert ist erstmal nichts. „Wir haben dann beim Entsorger angerufen und uns wurde mitgeteilt, man sei vorbeigefahren und dort hätten keine Säcke gelegen“, sagt Euler. Eine Aussage, die für Empörung sorgte, lagen doch zahlreiche Säcke direkt am Dorfplatz, deutlich sichtbar für Anwohner und anliegende Geschäfte.

Fahrverlauf

Nachgefragt bei der AHE, dem zuständigen Abfallentsorger für die gelben Säcke: „Wir sind dort gewesen“, erklärt Johannes Einig, Geschäftsführer der AHE. Er verweist auf den Fahrverlauf des Leerfahrzeugs, der per GPS-Tracker aufgezeichnet wird. Der Tracker zeichnete für den 23. März um 9:17 Uhr eine Fahrt durch die Möllerstraße mit dem Elseyer Dorfplatz an.

Er zeigte sich einsichtig und kündigte an, sich kümmern zu wollen. „Ich kann die Logistik bitten, noch mal an dem Standort vorbeizufahren und die restlichen Säcke einzusammeln“, schlug er vor. Dies ist bereits wenig später geschehen, denn am Dienstagmorgen war der Dorfplatz in Elsey wieder von den Müllbergen befreit.

