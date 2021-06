Hohenlimburg: Gemeinden präsentieren Online-Konzerte

Hohenlimburg. Zum diesjährigen „Orgeltag Westfalen“ haben Kirchengemeinden in Hohenlimburg zwei Online-Konzerte produziert.

Anlässlich des diesjährigen Orgeltags Westfalen haben Kirchenmusikerinnen und Musiker aus der Evangelisch-Reformierte Kirche und der Elseyer Kirche zwei Online-Konzerte produziert. „Der Orgeltag ist ein Anlass, zu dem die Gemeinden aufgerufen wurden, dieses tolle, vielfältige Instrument einmal in den Fokus zu rücken“, so Bettina Pahnke von der Elseyer Kirche, „dieses Instrument ist schließlich in der Regel weit weg von den Menschen, die die Kirche besuchen. Man sieht die Orgel und die Person, die es spielen, in der Regel nicht und hört sie nur. Dieser Tag soll dafür sorgen, dass es nahbar und erlebbar wird.“

Erzählgeschichte zu Beethoven

Eun Sook Kim (Orgel) wird zunächst in der Evangelisch-Reformierten Kirche gemeinsam mit ihrem Mann und Opernsänger des Theaters Hagen, Tae-Hoon Jung (Gesang), begleitet durch Heike Kruse sowie Kirsten Elhaus (Erzählerinnen) eine Geschichte rund um Ludwig van Beethoven erzählen. „Im vergangenen Jahr anlässlich des 250. Geburtstags von Beethoven kam der Anlass leider etwas zu kurz“, so Kim, „deshalb haben wir uns überlegt, die Geschichte um ihn in diesem Jahr zum Orgeltag ausführlicher mit Musik, Gesang und Erzählerinnen, besonders für Familien und kindgerecht, zu erzählen.“

Jazz-Konzert in Elseyer Kirche

Im Anschluss daran wird Bettina Pahnke in der Elseyer Kirche ein Swing- und Jazz-Konzert an der Orgel geben. „Um mal die andere Seite der Orgel zu präsentieren, die die Menschen vermutlich kaum kennen“, so Pahnke. Ursprünglich war geplant, drei Konzerte in Präsenz zu geben. Neben Pahnke und Kim sollte auch Organist Peter Wigge ein Konzert in der St. Bonifatius Kirche im Weinhof geben. Die drei Konzerte wären jeweils mit einem Spaziergang zwischen den Kirchen verknüpft gewesen. So hätte jeder sich anschließen können, wann er wolle. Der Spaziergang wird in diesem Jahr aber auch online stattfinden – ein Junge der Gemeinden wird mit einem Fahrrad die Spazierrouten abfahren und dabei mit einer Kopf-Kamera filmen, sodass das Video am Ende Online gestellt wird, nur in schnellerer Form durch ein Zeitraffer. So können Interessierte die Veranstaltungen ebenfalls in Kurzform mit einem Spaziergang verfolgen. „So schade das ist, dass es nicht in Präsenz stattfinden kann, so toll ist es, dass die Menschen dafür auch später die Chance haben, sich das Konzert Online anzuhören“, so Bettina Pahnke. Alle drei sind ausgebildete Kirchenmusiker:innen und hauptamtliche Organist:innen.

Vielseitiges Instrument

Für sie ist die Orgel nicht umsonst als Instrument des Jahres 2021 ausgezeichnet worden. Denn die Orgel habe vor allen Dingen die Besonderheit, dass man für sie drei Notensysteme auf einmal lernen müsse (beide Hände plus Fußpedal). „Die Orgel ist wie ein ganzes Orchester und ein Sänger zugleich“, so Eun Sook Kim. „Sie ist unheimlich vielseitig durch die Vielfältigkeit der Orgelpfeifen. Durch die Kombinationen erzeugt sie unheimliche Klänge, die theoretisch – im Gegensatz zu anderen Instrumenten – unendliche Töne, quasi Töne für die Ewigkeit erzeugen“, so Pahnke. „Damit ist sie gewissermaßen die Rakete unter den Instrumenten, die Königin“, ergänzte Peter Wigge. Ein besonderes Highlight der Orgel sei außerdem, dass sie zu Beginn des 13. Jahrhunderts das einzig zugelassene Musikinstrument innerhalb der Kirche war. Sie galt zunächst als fürstliches Instrument und symbolisierte Macht, erst später wurde sie zur Religionsausübung genutzt.

Die Orgeln der Hohenlimburger Kirchen sind alle innerhalb eines Jahrhunderts entstanden. Evangelisch-Reformierte Kirche: 1967, St. Bonifatius: 1993, Elseyer Kirche: 1969, umgebaut 1994. Während einiger Forschungen wurde die These aufgestellt, dass aufgrund von hinterbliebenen Dokumenten Anzeichen für eine Orgel in Hohenlimburg (Elseyer Kirche) bereits vor 1577 bestanden.

Interessierte können sich auf den Internetseiten der Evangelisch-Lutherischen Gemeinde Elsey und der Reformierten Gemeinde Hohenlimburg die Online-Videos ansehen.

