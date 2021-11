Hohenlimburg: Gestohlener Sattelschlepper taucht wieder auf

Am Wochenende haben unbekannte Täter diesen Sattelschlepper der Spedition Hülsbusch ohne Aufhänger gestohlen. Die Polizei in Recklinghausen konnte den Wagen gestern ausfindig machen.

Hohenlimburg/Letmathe. Ein Sattelschlepper wird aus Berchum gestohlen und taucht bei Recklinghausen wieder auf. Ein zweiter Wagen aus Letmathe wird noch vermisst

Ein Sattelschlepper wird aus Berchum gestohlen und taucht zwei Tage später knapp 45 Kilometer entfernt bei Recklinghausen wieder auf. Das ist die Kurzfassung einer Geschichte, die sich so in den vergangenen Tagen vor Ort abgespielt hat. Derweil ist ein zweiter Diebstahl von einer Zugmaschine aus Letmathe noch ohne heiße Spur.

Hilferuf auf Facebook

Rückblick: Es begann mit einem Hilferuf. Am Sonntag bat die Spedition A. Hülsbusch Transport GmbH ihre Fangemeinde auf Facebook um Unterstützung. Unbekannte Täter waren zwischen Samstag, 18 Uhr und Sonntag, 11.30 Uhr, auf das abgesperrte Gelände eines Abstellplatzes in Berchum eingedrungen und hatten dort eine Zugmaschine des Unternehmens gestohlen. Die Zugmaschine ist gut erkennbar, an der Front steht der Schriftzug „Hülsbusch“, auf die Rückseite ist ein Hohenlimburg-Motiv mit Schloss, Kaltwalzer und Warmwalzer gezeichnet.

Nicht der erste Diebstahl

„Es ist ein paar Jahre her, da wurde uns schon mal eine Zugmaschine geklaut“, sagt Hans-Joachim Hülsbusch, Geschäftsführer der Spedition. Damals seien die Täter nach Lüdenscheid gefahren und hätten dort mit dem Sattelschlepper einen Auflieger geklaut, beladen mit Edelmetall. „Der ist damals in Antwerpen wieder aufgetaucht – natürlich leer.“

Mehrere Sattelschlepper durchwühlt

Auf dem Abstellplatz in Berchum waren die Täter laut Polizei erst in zwei andere Sattelschlepper eingedrungen und hatten diese durchwühlt. Danach drangen sie in den Sattelschlepper mit dem Hohenlimburg-Motiv ein und fuhren mit dem Wagen davon. „Den Auflieger haben sie abgesattelt und stehengelassen“, so Hülsbusch. Der Hilferuf seiner Spedition im Netz blieb nicht ungehört: Mehr als zweitausend Personen auf Facebook teilten den digitalen Steckbrief, der mit Fotos der Zugmaschine um Zeugenhinweise an die Polizei bat. Reaktionen kamen aus vielen Orten im Bundesgebiet, von Karlsruhe und Rheine bis Leipzig und Hoyerswerda in Sachsen. „Ich hoffe, dass die Zugmaschine gefunden wird“, sagte Hans-Joachim Hülsbusch am Montagmorgen am Telefon. „Mehr kann ich im Moment nicht tun.“

Zugmaschine in Recklinghausen aufgetaucht

Kurz darauf teilte die Hagener Polizei mit, dass Kollegen im Kreis Recklinghausen fündig geworden sind: Sie fanden die Zugmaschine aus Hohenlimburg in Röllinghausen. „Wir haben die Zugmaschine sichergestellt. Die Spurensicherung läuft“, berichtet Tino Schäfer, Sprecher der Polizei Hagen. Daran angekoppelt war ein Sattel-Auflieger mit Kupferkabeln im Wert von knapp 200.000 Euro. Der Auflieger mit dem Kupfer wurde am Wochenende aus Hürth im Rhein-Erft-Kreis gestohlen. Von den Tätern fehlte jede Spur. Die Kriminalpolizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen.

Auch Sattelschlepper in Letmathe gestohlen

Damit bleibt vorerst unklar, ob diese Täter dieselben sind, die am Wochenende auch in der Nachbarschaft zugeschlagen haben: Denn unabhängig von dem Fall Hülsbusch wurde gestern in Letmathe ebenfalls ein Sattelschlepper als gestohlen gemeldet. Am Freitag gegen 16.30 Uhr habe die Fahrerin den Wagen am Stenglingser Weg abgestellt, so Christof Hüls, Polizei Märkischer Kreis (MK). Am Montag um 7 Uhr war die Zugmaschine weg.

Schwarze Hexe auf der Kabinentür

Es handelt sich um einen Sattelschlepper des Herstellers DAF, weiße Kabine, Kennzeichen: DO-DK-582. „Der Wagen ist auffällig lackiert: auf den Türen reitet eine schwarze Hexe auf einem Besen.“

Täter lassen private Sachen der Fahrer zurück

Zwei gestohlene Sattelschlepper im Umkreis von kaum 20 Kilometern. Das kann ein Zufall sein, muss es aber nicht. Auf eine Ähnlichkeit weist Hans-Joachim Hülsbusch hin: „Was die Fälle gleich macht ist, dass man die privaten Sachen der Fahrer vor dem Diebstahl rausgenommen hat“, so der Spediteur. „Bei uns haben sie die Sachen am Auflieger hinterlassen. Die Kollegen in Letmathe berichten, dort hätten sie die Sachen in einen blauen Sack gepackt und an den Straßenrand gestellt. Das ist schon unüblich.“

Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Feststellungen im Bereich der hiesigen Firma Hülsbusch am Wochenende, erbittet die Hagener Polizei unter 02331 986 2066.

