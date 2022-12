Hohenlimburg: Gibt es bald Sitzbänke auf der Boeing-Brücke?

Die Boeing-Brücke liegt zentral im Ortskern des Quartiers am Bahnhof Hohenlimburg.

Hohenlimburg. Die Boeing-Brücke am Bahnhof Hohenlimburg mit Bänken auszustatten, diese Idee brachten die Bürger für Hohenlimburg ein. Es gibt nur ein Problem:

Die Boeing-Brücke in Hohenlimburg mit Sitzbänken auszustatten, diesen Vorschlag brachten nun die Bürger für Hohenlimburg ein. Viele Bewohner des angrenzenden Pflegeheims Wohlbehagen am Schlossberg ebenso wie Anwohner gingen über die Brücke, um die Supermärkte Rewe und Aldi neben dem Bahnhof zu erreichen. „Gerade für die Senioren ist der Weg mit den Einkäufen – insbesondere bergauf – durchaus beschwerlich“, so Holger Lotz, Fraktionsvorsitzender der BfHo, im zugehörigen Antrag. Es gebe den Wunsch, mit Sitzbänken eine Möglichkeit zur Zwischenrast zu schaffen.

Keine Finanzmittel

Grundsätzlich möglich, sagt die Stadtverwaltung, allerdings stünden die nötigen finanziellen Mittel – rund 900 Euro pro Bank inklusive Einbau – weder in diesem städtischen Haushalt, noch im Haushalt für das Jahr 2023 zur Verfügung. Das Geld müsste für den nächsten Doppelhaushalt 2024/2025 angemeldet werden. Schneller ging es, wenn die finanziellen Mittel aus dem Bezirksetat kämen.

Vertagt auf Januar-Sitzung

Der Bezirksverwaltung liegen aber bereits Aufstellorte für Bänke vor, die beschlossen wurden und die ebenfalls finanziert werden müssten. Man einigte sich darauf: Für die Sitzung der Bezirksvertretung im Januar 2023 sollen alle gefassten Beschlüsse für neue Bänke aufgelistet werden. Die Bezirksvertretung will dann über die finanziellen Mittel für jene Bänke beschließen, die gewünscht sind.

Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung findet am 19. Januar 2023 statt.

