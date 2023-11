Hohenlimburg: Gläubige kehren in Gotteshaus zurück

Hohenlimburg Nach Sanierung: Die Neuapostolische Gemeinde in Hohenlimburg zieht zurück in ihr Gotteshaus nach Elsey - und lädt zum Eröffnungsfest:

Die Neuapostolische Gemeinde Hohenlimburg kehrt zurück in ihr Gotteshaus nach Elsey. Die vergangenen Monate herrschte dort Baustelle, weil neue Feuerschutztüren und ein Aufzug eingebaut wurden. Bei einem „Nachmittag der Offenen Tür“ am 25. November lädt die Gemeinde interessierte Besucher zu einem Imbiss und zum Gespräch. Beginn ist um 15 Uhr in dem Gotteshaus in Elsey an der Straße Im Kley 10a.

Neue Feuerschutztüren

Eigentlich wollte die Gemeinde nur einen neuen Aufzug in das Gotteshaus einbauen, um die Räume der oberen und unteren Etage komplett barrierefrei erreichbar zu machen. Bisher gab es hier nämlich nur eine Treppe. Doch einmal angefangen mit der Planung, zog der Eingriff baulich weitere Erneuerungen mit sich - besonders beim Brandschutz. So mussten auch neue Feuerschutztüren und Notausgänge in dem Kirchenraum und den Gemeinderäumen eingezogen werden. Zudem hat die Gemeinde bei der Gelegenheit gleich eine neue Tonanlage und eine neue Kamera für die Videoübertragung der Gottesdienste ins Internet angeschafft.

Die Neuapostolische Gemeinde in Hohenlimburg hat ihr Gotteshaus in Elsey auf Barrierefreiheit getrimmt: Gemeindevorsteher Andreas Böhmer zeigt den neuen Aufzug. Foto: Marcel Krombusch / Hagen

Kosten von 260.000 Euro

Rund 260.000 Euro hat der gesamte Umbau unterm Strich gekostet, finanziert aus Spenden der Neuapostolischen Glaubensgemeinschaft. Denn diese Kirche profitiert nicht von Kirchensteuer-Töpfen. Etwa 220 Gemeindemitglieder umfasst die Neuapostolische Kirche in Hohenlimburg, wovon 50 bis 60 Gläubige zu den Gottesdiensten kommen, beziffert Andreas Böhmer, Vorsteher der Gemeinde in Hohenlimburg. Während der Renovierungsarbeiten in den vergangenen Monaten ist die Gemeinde bei ihren Glaubensbrüdern und -schwestern im Hagener Norden untergekommen. „Die Kontakte zwischen unseren Gemeinden haben sich in dieser Zeit verstärkt“, berichtet Böhmer. Die Neuapostolische Gemeinde Hohenlimburg feiert mit dem „Nachmittag der Offenen Tür“ am Samstag nicht nur den Wiedereinzug in ihr Gotteshaus, sondern auch das 40-jährige Bestehen ihrer Heimstätte im Kley. Außerdem blickt die Gemeinde in diesem Jahr auf ihre Gründung in Hohenlimburg vor 123 Jahren zurück - damals noch in einem Gotteshaus am Schlossberg.

