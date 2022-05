Nach Sanierung erstrahlt das Pumpenhaus in der Nahmer in Hohenlimburg in neuem Glanz. Die Mitglieder des Fördervereins Pumpenhaus e.V. zeigten Förderern und Engagierten das Ergebnis von mehreren Monaten Renovierungsarbeiten, die auch Dank Fördermitteln des Landes NRW möglich wurden.