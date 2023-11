Hohenlimburg: Horror-Event mit Zombies und Mörderpuppe

Hohenlimburg Von „Chucky“ bis Mike Myers: Mehr als 40 Horror-Gestalten haben sich für den „Dark Creatures Day“ im Werkhof Kulturzentrum angekündigt:

Das Werkhof Kulturzentrum in Hohenlimburg soll am 18. November ab 12 Uhr mittags zum Gruselschloss werden: Mehr als 40 Cosplayer aus NRW haben sich für den „Dark Creatures Day angekündigt. Sie schlüpfen in die Kostüme und Rollen diverser Film- und Serienfiguren, darunter „Chucky – Die Mörderpuppe“, Mike Myers aus „Halloween“ oder Freddie Kruger aus „Nightmare On Elm Street“, sowie Zombies, Hexen, Vampire und auch Todesser aus den Harry-Potter-Filmen. Ebenfalls dabei sein sollen Figuren aus „Buffy – Im Bann der Dämonen“, „Resident Evil“ und auch aus „Star Wars“, versprechen die Veranstalter. Alle Cosplayerinnen und Cosplayer stehen an dem Tag für Selfies mit den Besuchern im Werkhof zur Verfügung.

Freier Eintritt

Anlässlich des Horror-Events wird das Kulturzentrum in Nebelschwaden und schaurige Musik gehüllt, um das passende Ambiente zu schaffen. Der Eintritt zum „Dark Creatures Day“ im Werkhof Kulturzentrum ist frei. Das Event soll bis in den Abend andauern. Besucherinnen und Besucher können dabei zudem einen Blick hinter die Kulissen werfen und einer professionellen Maskenbildnerin über die Schulter schauen.

Soll am 16. November für den „Dark Creatures Day“ zum Gruselschloss werden: Das Werkhof Kulturzentrum in der Hohenlimburger Altstadt. Foto: Heinz-Werner Schroth

Professionelle Maskenbildnerin

Wer will, kann sich vom Profi gegen einen Obolus als Zombie schminken lassen. Das Angebot richtet sich auch an jüngere Besucher. Zudem werden „Hennatattoos“ angeboten, die für einige Tage auf der Haut bleiben. Zum Abschluss des Events bieten „Silencium Infernale“ nach Einbruch der Dunkelheit eine Feuershow auf der Bühne im überdachten Innenhof des Werkhof Kulturzentrums in Hohenlimburg. Für die Kosten der Feuershow wird vor Ort um Spenden gebeten.

Premiere für Veranstalter

Hinter dem „Dark Creatures Day“ stecken Christina und Bernd Pollok (Autorenpseudonym Paul M. Hermann). Das Fantasyautoren-Ehepaar hat in den vergangenen vierzehn Monaten mit dem Format „LennieCon“ bereits drei Veranstaltungen in der Hohenlimburger Stadtteilbücherei auf die Beine gestellt, bei denen zahlreiche Cosplayer dabei waren. Gemeinsam mit dem Hagener Ehepaar Sabine und Frank Barthel, die sich selbst gern auf Veranstaltungen in Kostümen zeigen, nehmen die beiden Hohenlimburger schon seit Jahren an Festivals, Conventions und anderen Events teil, um ihre Bücher zu präsentieren.

Mehrere Cosplay-Events

So entstanden zahllose Kontakte zu Cosplayern, sowie anderen Fantasyautorinnen und Autoren, durch die Events wie die „LennieCon“ und der „Dark Creatures Day“ möglich sind. Für die Veranstalter ist das Horror-Event eine Premiere. „Wir wollen es einfach ausprobieren“, hofft Bernd Pollock auf viele Besucher. Sollte der „Dark Creatures Day“ auf positive Resonanz stoßen, wäre das Event als wiederkehrendes Format denkbar.

