Mit Trash-Klamotten und harten Gitarren-Riffs begeisterten „John Diva and The Rockets of love“ vor knapp zwei Jahren rund 1800 Fans in der Stadthalle Hagen.

„Rockets of Love“ Hohenlimburg: „John Diva“ kommt für Konzert in den Werkhof

Hohenlimburg. Die Glam-Rocker von „John Diva and The Rockets of love“ kommen am Dienstag für ein Konzert in das Werkhof Kulturzentrum nach Hohenlimburg.

Die Band „John Diva and the Soldiers of Love“ spielen am Dienstag, 9. November, ab 18.30 Uhr im Werkhof Kulturzentrum. Die deutsch-amerikanische Hardrockband steht für feinsten Hardrock im Gewand der Achtziger; es klingt kalifornisch kraftvoll und lebensfroh und erinnert an Bands wie Van Halen, Def Leppard oder Mötley Crüe.

3G-Regel im Werkhof

Die Ankündigung verspricht einen „Jungbrunnen für alle Liebhaber des Hard Rock“. Im Werkhof gilt die 3G-Regel. Ein Schnelltest vor Ort ist nicht möglich.

Karten gibt es für 20 Euro beim Werkhof Kulturzentrum unter 02334/ 929190 oder über die Homepage des Kulturzentrums.

