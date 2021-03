Hohenlimburg: Jugendliche stehlen Geld von Pizzaboten

Am Samstagabend haben zwei Jugendliche einen Pizzaboten in Hohenlimburg beraubt. Die Polizei Hagen sucht Zeugen des Diebstahls.

Einem Pizzaboten wurde am Samstagabend in der Hohenlimburger Innenstadt seine Geldbörse gestohlen. Der 55-Jährigen wollte gegen 21 Uhr sein Auto in der Preinstraße beladen und legte dabei seine schwarze Gastrogeldbörse aus Leder in den Kofferraum.

Nach Zigarette gefragt

Im weiteren Verlauf wurde er von einer ihm unbekannten, männlichen Person angesprochen und nach Feuer für eine Zigarette gefragt. Plötzlich lief dieser Jugendliche in Richtung der Straße Im Weinhof davon, in Begleitung einer weiteren, etwa gleichaltrigen Person. Diese hatte der Pizzabote vorher nicht wahrgenommen, wie er laut Polizei später schilderte. Als der Bote nach der Begegnung in den Kofferraum seines Autos schaute, war die Geldbörse weg. Darin befand sich ein mittlerer dreistelliger Geldbetrag.

Polizei sucht Zeugen

Die flüchtigen Täter werden wie folgt beschrieben: Der Jugendliche, der den Pizzaboten angesprochen hatte ist männlich, ca. 15 Jahre alt, etwa 1,50 Meter groß und hatte blonde Haare. Er war mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Die andere Person ist ebenfalls männlich und ca. 15 Jahre alt.

Die Polizei Hagen bittet Zeugen der Tat, sich für Hinweise unter 02331 986 2066 zu melden.