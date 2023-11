Hohenlimburg: Kampfsportler bieten Kurs für Männer Ü50

Hohenlimburg Erstmals bietet die Jiu-Jitsu-Abteilung beim Elseyer Turnverein einen Kurs für Männer über 50 Jahren an - weil der Bedarf steige:

Die Kampfsportler beim Elseyer Turnverein haben in den vergangenen Jahren bereits viele Menschen in der Kunst der Selbstverteidigung unterrichtet - nun bieten sie erstmals einen Kurs speziell für Männer über 50 Jahren an. Dieser wird im kommenden Frühjahr starten, zusammen mit einem weiteren Kurs, der sich an Frauen ab 18 Jahren richtet.

Gefühl von Unsicherheit

„Die Menschen fühlen sich leider immer unsicherer“, erklärt Michele Colonna, „Deshalb wurden wir auch oft angesprochen ob wir nicht wieder Kurse im Bereich der Selbstverteidigung anbieten könnten“. Colonna hat vor rund zwanzig Jahren die Jiu-Jitsu-Abteilung „Yaware“ im Elseyer Turnverein (ETV) gegründet und bildet seither in der japanischen Kampfkunst aus. Einige seiner Schüler haben es bis zu Meisterschaften auf nationaler und internationaler Ebene geschafft. Auch haben es bisher sechs Athleten bis zum begehrten schwarzen Gürtel gebracht, berichtet Colonna.

Er bemerkt ein hohes Interesse an Selbstverteidigung in der breiten Bevölkerung. Mehrfach haben der Hohenlimburger und sein Trainerteam im Laufe der Jahre bereits Kurse für Frauen und Senioren in der ETV-Halle an der Heidestraße angeboten - alle mit positivem Feedback und zufriedenen Teilnehmern, sagt er. Bei den zwei neuen Kursen, die im Frühjahr 2023 starten, handelt es sich um einen für Frauen konzipierten Selbstverteidigungskurs und erstmalig einen Kurs, der sich an Männer ab 50 Jahren richtet. Kosten: 60 Euro für Vereinsmitglieder, 80 Euro für Nicht-Vereinsmitglieder.

Kurs lehrt Grundlagen

Die mehrwöchigen Kurse sollen sich nur auf wesentliche Techniken beschränken, „Wir werden den Teilnehmern zeigen, wie sie ein Konflikt vermeiden, sich aber im Zweifel gezielt zur Wehr setzen können.“

Für Colonna und seine Trainer gehört dazu, einen potenziellen Konflikt zu erkennen, zu umgehen oder zu deeskalieren. Sollte eine körperliche Auseinandersetzung jedoch unvermeidbar sein, werden die Teilnehmer auf den schlimmsten Fall vorbereitet. Es wird auch auf den Einsatz legaler Hilfsmittel eingegangen.

Rollenspiele geplant

„Rollenspiele und Szenarien Training werden auch Teil der Kurse sein.“, erzählt Michele Colonna, „Die Mitglieder der Vereinsabteilung Yaware werden hierbei helfen.“ Durchmischte Gruppen seien wichtig, damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die erlernten Techniken und Taktiken gegen verschiedene Größen-, Gewichts- und Altersklassen ausprobieren können.

Der Kurs für Frauen ab 18 Jahren wird vom 16. Januar bis zum 20. Februar 2024 jeweils dienstags von 20:00 bis 21:30 Uhr stattfinden. Für die Männer ab 50 wird der Kurs vom 19. Januar bis zum 23. Februar 2024 jeweils freitags von 20:00 bis 21:30 Uhr stattfinden. Die Kosten belaufen sich auf 60 Euro für Vereinsmitglieder und 80 Euro für externe Teilnehmer. Interessenten können sich melden per Email unter michele@colonna.de. Weitere Infos finden unter www.yaware.de.

