Verkehrskontrolle Hohenlimburg: Kennzeichen an BMW kaum lesbar - Bußgeld

Hohenlimburg Am Montag zog die Polizei einen schwarzen BMW in Elsey aus dem Verkehr, weil die Kennzeichen kaum erkennbar waren.

Die Polizei hat am Montagmorgen, 18. Januar, gegen 8.50 Uhr den Verkehr auf der Elseyer Straße überwacht. Dabei sahen die Beamten in Höhe des Alemannenweg einen schwarzen BMW, der augenscheinlich keine Kennzeichen angebracht hatte. Sie

hielten das Auto deshalb an und stellten bei der anschließenden Kontrolle fest,

dass der 36-jährige Fahrer die Kennzeichen von innen hinter die Windschutz-

sowie Heckscheibe gelegt hatte. Wie die Polizei mitteilt, waren die Kennzeichen zudem von außen schlecht erkennbar aufgrund einer Verdunklungsfolie.

Der Mann erklärte den Polizisten, dass er gerade von der Zulassungsstelle gekommen sei und dort keine Möglichkeit gehabt habe, die Kennzeichen am Fahrzeug ordnungsgemäß anzubringen. Er erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Polizei: Kennzeichen müssen erkennbar sein

Im Zusammenhang mit der Verkehrskontrolle weist die Polizei Hagen darauf hin, dass bei Kontrollen immer mal wieder Fahrzeugführer auffallen, die ihre Kennzeichen hinter die Heck- oder Windschutzscheibe positioniert haben. Diese können zum Beispiel bei Dunkelheit oder einer Verkehrsunfallflucht schlecht bis gar nicht erkannt und abgelesen werden. Die Beamten weisen deshalb darauf hin, dass die Fahrt mit Fahrzeugen, bei denen die Kennzeichen falsch oder gar nicht angebracht sind, nicht zulässig ist und eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Diese wird konsequent geahndet. In solchen Fällen wird laut Straßenverkehrsordnung ein Bußgeld von rund 10 Euro fällig. Sobald ein Kennzeichen komplett fehlt, steigt das Bußgeld auf 60 Euro.