Hohenlimburg: Krimitheater- Publikum darf Mörder wählen

Hohenlimburg Die Theatergruppe unterm Schloss bringt eine Krimikomödie auf die Bühne - und lässt Besucher über die Handlung entscheiden.

Das Theater unterm Schloss lädt am 17. November zur Premiere ihres neuen Stücks „Zum Frühsport – Mord“ in das Werkhof Kulturzentrum - und betritt damit völliges Neuland. Denn in diesem Theaterstück aus der Feder von Madeleine Giese wissen die Schauspieler vorher nicht, wie es ausgeht. Ähnlich wie bei einem Krimidinner wählt das Publikum in den Pausen per Stimmzettel, welche Richtung die Handlung nehmen soll. „In der ersten Pause wird das Opfer gewählt und in der zweiten Pause der Mörder“, erläutert Karl Hartmann von der Theatergruppe unterm Schloss („TuSch“). Für das Ensemble, das jedes Jahr neue Theaterstücke auf der Bühne in Hohenlimburg präsentiert, ist diese Kriminalkomödie deshalb eine Herausforderung. Bei den Proben wurden verschiedene Varianten eingeübt - je nachdem, welche Wendung das Publikum mit seiner Wahl der Handlung geben wird.

Mord im Wellnesshotel

Aber worum geht es in „Zum Frühsport Mord“? Hans, Michael und Florian heißen die Teilnehmer der „Health-Living-Survival-Woche“ im Wellnesshotel Royal unter der Leitung der etwas eigenwilligen Trainerin Arisu Dai. Ob freiwillig oder gezwungen: Jeder der drei Selbstoptimierer hat einen guten Grund, an sich zu „arbeiten.“ Dass sich alle drei nicht grün sind, stellt sich bald heraus. Aber wer ist fähig zu einem Mord und weshalb? Außerdem sind auch der Hotelier Alf und seine Köchin Carla in den Kriminalfall involviert. In dem Stück spielen Nicola Koschmieder, Jennifer Hülser, Detlef Schäkermann, Marvin Bittner, Karl Hartmann und Ansgar Mehl. Regie führt Susanne Linnemann, Assistenz Yasmin Menken. In den zwei Pausen des Stückes wird den Besuchern auch kleine Snacks angeboten - um der Stimmung bei einem Krimidinner noch näher zu kommen.

Die Kriminalkomödie „Zum Frühsport Mord“ feiert am 17. November um 20 Uhr Premiere im Werkhof Kulturzentrum in Hohenlimburg. Weitere Aufführungstermine sind am Sonntag, 19. November, um 17 Uhr sowie am Freitag, 24. November, um 20 Uhr und Sonntag, 26. November, um 17 Uhr. Karten kosten 13 Euro für Erwachsene und 11 Euro für Kinder und Jugendliche. Weitere Infos unter www.werkhof-kulturzentrum.de.

