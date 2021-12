Hohenlimburg: Krippe und Baum im Flutgebiet aufgebaut

Hohenlimburg. Im Nahmertal steht eine kleine Krippe und ein Tannenbaum an dem Ort, an dem Hilfsgüter nach der Starkregen-Flut im Juli verteilt wurden

Eigentlich wollten sie diese kleine Krippe in der Nahmer nicht an die große Glocke hängen. Der Aufbau fand im Stillen statt, einen Pressetermin gab es nicht. Und doch macht ein Besuch vor Ort deutlich, wie wichtig und groß die Botschaft ist, die hinter diesem kleinen Kunstwerk steckt.

„Schöne Krippe, oder?“, wendet sich Noah Geissel an den Reporter, der gerade in der Abenddämmerung das Bild rechts geknipst hat. Er wohnt im Haus gegenüber an der Haardtstraße. In einem Straßenzug, der vor fünf Monaten von einer reißenden Flut getroffen wurde. Viele Bewohner wurden evakuiert, Keller und Wohnungen standen unter Wasser. „Die Flut war schlimm“, sagt Noah, „aber sie hatte auch ihr Gutes.“ Denn in dieser Straße hat es jeden erwischt – und das schweißt zusammen. Sie seien wie eine große Familie geworden. Und wann sonst sollte diese Familie ihren Zusammenhalt feiern, wenn nicht an Weihnachten?

Die Krippe und der Tannenbaum stehen an der Stelle, wo nach der Flut im Juli Hilfsgüter an die Betroffenen vor Ort verteilt wurden. Foto: Marcel Krombusch / WP Hagen

Fluthelfer besorgen Krippe und Baum

Das dachten auch Lothar Heinze und Magdalena Walthes. Beide setzen sich seit Monaten unermüdlich für die von der Flut betroffenen Menschen in der Nahmer ein. Dass es zum Weihnachtsfest in der Haardtstraße einen Baum und eine Krippe gibt, dafür haben sie gesorgt. „In den letzten Monaten ist die Gemeinschaft gewachsen“, sagt Walthes, die den Baum über eine Spende organisiert hat. Für sie auch ein Zeichen dieses Zusammenhaltes, den die Flut trotz all der Zerstörung auch mit sich brachte.

Schreinerei von Flut getroffen

Schlimm getroffen hat es auch Dirk Tabbert, der noch vor wenigen Monaten den Schlamm der Flut aus seiner Schreinerei in der Obernahmer schüppen musste. Dort entstand auch die Krippe, die Tabbert für die Haardtstraße gefertigt hat. „Es war mir ein Bedürfnis zu zeigen, das auch mal etwas schnell und unbürokratisch geht“, sagt der Schreiner, der seit Monaten mit dem Bürokratiemonster Fluthilfe kämpft. Lothar Heinze hatte ihn auf die Idee mit der Krippe gebracht. „Es geht darum zu zeigen, dass man nicht aufgegeben hat. Und die Krippe ist vor allem wichtig für die Kinder. Die Erwachsenen müssen sehen, wie sie klarkommen – aber die Kinder darf man nicht vergessen.“ Und so wuchs nach Feierabend in der Schreinerei, die selbst von der Flut zerstört war, eine kleine Krippe aus Holz. Darin die Silhouetten von Maria und Josef und zwei Schafen, umgeben von Stroh.

Wichtiger Standort für Anwohner

Zurück an der Haardtstraße, kaum 600 Meter entfernt von der Schreinerei, in der Dämmerung des Abends: Noah Geissel nimmt das Jesus-Kind aus der Krippe. „Das ist eine Puppe, die gehört einem Dreijährigen aus der Nachbarschaft“, erzählt er. Längst haben die Bewohner der Straße die Krippe mit Lichtern geschmückt, sodass sie in der Nacht leuchtet. Ein Licht an einem Ort, der für die Menschen eine große Bedeutung hat. „Dort wo die Krippe jetzt steht, da hatte die Flut einen Hänger angespült“, erinnert sich Noah. „In den Wochen danach wurden an diesem Hänger Hilfsgüter ausgegeben.“ Ein Ort, an dem sich Betroffene versammelt haben. „Es gab uns früher Hoffnung, als der Hänger dort stand. Und es gibt uns heute Hoffnung, wenn die Krippe dort steht.“

Aufräumen geht weiter

Eine Anwohnerin kommt vorbei, stellt sich dazu. Was sie sich für das neue Jahr wünsche? „Ruhe und Frieden – und wenig Regen.“ Noch ist die Flut mehr als Erinnerung. Bei vielen falle nun Elektronik wegen Korrosionsschäden aus. Andere kämpften mit Schimmel in der Wohnung, sagt sie. „Es geht weiter.“

