Hohenlimburg: Kunstskulptur kehrt in den Lennepark zurück

Der Hagener Künstler Uwe Will fertigt in seinem Atelier eine Rekonstruktion des "Kranichpaares" an. Die Originalskulptur aus Bronze stand bis zum Diebstahl vor mehreren Jahren im Lennepark Hohenlimburg.

Hohenlimburg Seit dem Diebstahl vor mehreren Jahren fehlt das "Kranichpaar" im Lennepark. Nun wird es rekonstruiert - vom Hagener Künstler Uwe Will.

In einem Atelier in Delstern entsteht dieser Tage eine Skulptur, dessen Vorbild für mehrere Jahrzehnte den Innenhof des Lenneparks schmückte: zwei Kraniche aus Bronze, rund 180 Zentimeter hoch. Für den Hagener Künstler Uwe Will ein Projekt, dass ihn seit der Adventszeit beschäftigt. „Die geschmiedeten Kranichflügel anzuschrauben und dann mit Gips zu modellieren, das ist sehr kompliziert“, gibt Will einen Einblick in seine Arbeit. Die fertige Gipsskulptur der Tiere dient als Form für eine Gießerei in Drensteinfurt, die daraus dann eine fertige Plastik aus Bronze gießen wird. Möglichst genau am Original möchte Will das Kranichpaar modellieren, die passenden historischen Fotos vom Heimatverein Hohenlimburg liegen im Atelier parat. Dennoch sei es nicht leicht, die Proportionen richtig zu fassen, sagt Will, der die Originalskulptur der Kraniche im Lennepark nie bewusst gesehen hat. „Es ist eine Herausforderung – deshalb wollte ich es auch unbedingt machen.“

Diebstahl der Kraniche

Eng aneinander stehen die beiden Tiere, der eine deutet mit weiten Flügeln seinen Abflug an. Allzu real wurde dieser „Abflug“ im Jahr 2014, als unbekannte Täter diesen Kranich von seinem angestammten Platz im Lennepark entwendeten. Ein Schicksal, dass zwei Jahre später auch den zweiten Kranich ereilte. Seither fehlt die Skulptur im Lennepark.

Der Diebstahl verärgerte, weil man zuvor die Kraniche in mühsamer Kleinarbeit restauriert hatte. Ärgerlich auch, dass der Diebstahl des zweiten Kranichs nur wenige Monate vor dem 50. Jubiläum des Lenneparks passierte. Und ärgerlich, weil die Kunst im Park historisch an die „gute Stube“ erinnern, als die der Lennepark für Hohenlimburg ursprünglich konzipiert wurde: In den 1960er-Jahren hatte die Krefelder Künstlerin Sabine Akkermann das Kunstwerk für den Lennepark gefertigt. Sie ist die Zwillingsschwester von Bildhauer Theo Akkermann, dem Schöpfer der Skulpturen „Kaltwalzer“ und „Brüderchen und Schwesterchen“ am Eingang des Parks. Ein Ensemble, das den Lennepark künstlerisch prägte – und auch für Debatten sorgte. So wurden „Brüderchen und Schwesterchen“ im Jahr 1963 ohne offizielle Einweihung aufgestellt. Vielmehr kam die Skulptur „leise, still und heimlich“ nach Hohenlimburg, wie hiesige Medien damals berichteten, „ohne Sang und Klang“. Ein Grund liegt nahe: Sie waren – und sind bis heute - nackt. Für eine Gesellschaft, die die „sexuelle Befreiung“ der 68er noch vor sich hatte, ein kleiner Skandal.

Debatte: Kraniche oder Reiher

Aber auch das Kranichpaar blieb nicht ohne Wortgefechte: Rund um die Neugestaltung des Lenneparks 2010 gab es eine Debatte, ob es sich bei den gezeigten Tieren um Kraniche oder um Reiher handelt. „Kraniche haben eher einen buschigen Schwanz. Bei der Skulptur läuft der Schwanz mehr dünn aus“, sagt Künstler Uwe Will und betont zugleich, dass diese Frage für seine Arbeit kaum von Relevanz sei. „Es ist eigentlich völlig egal.“ Fakt ist, dass mit der fertigen Nachbildung ein neuer Anlauf für das Kunstwerk beginnt.

Finanziert wird die Skulptur aus dem Haushalt der Bezirksvertretung Hohenlimburg. Alle Fraktionen mit Ausnahme der AfD hatten sich für die Rekonstruktion ausgesprochen. Im Frühjahr 2021, vermutlich Ende Januar bis Anfang Februar, sollen die Kraniche in den Lennepark zurückkehren.