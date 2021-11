Impfaktion DRK Tagespflege Hohenlimburg: Die Menschen nahme lange Wartezeiten in Kauf. Es bildete sich eine

Corona in Hagen

Corona in Hagen Hohenlimburg: Lange Schlange bei Impfangebot des DRK

Hohenlimburg. Lange Warteschlangen vor dem Impfangebot des DRK in Hohenlimburg. Die Termine waren bereits lange ausgebucht.

Das Impfangebot der Tagespflege des Roten Kreuzes in Hohenlimburg sorgte am Wochenende zeitweise für lange Schlangen vor dem Gebäude. Viele Impfwillige fanden sich – mit und ohne Termin – vor dem Gebäude ein und warteten auf Booster, Erst- oder Zweitimpfe. Die Aktion lief Samstag und Sonntag und die Termine waren bereits in der vergangenen Woche komplett ausgebucht. Über die Internetseite www.terminland.de/impfzentrum-hagen gibt die Stadt Hagen eine aktuelle Übersicht aller Impfangebote, die außerhalb von Arztpraxen zurzeit im Stadtgebiet angeboten werden. Für die Online-Terminbuchung standen – Stand gestern – keine freien Termine zur Verfügung.

