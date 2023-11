Hohenlimburg: „Laternen-Notdienst“ für Martinszug

Der Martinszug in Hohenlimburg findet seit 62 Jahren statt und zieht alljährlich zahlreiche Besucher an (hier ein Bild von 2021). An einem großen Lagerfeuer auf den Lennewiesen wird die Martinsgeschichte verlesen.

Hohenlimburg Zahlreiche Besucher werden zum Martinszug in Hohenlimburg erwartet. Bei defekten Laternen will der örtliche Spielwarenladen helfen:

Am heutigen 11. November werden sich nicht nur zahlreiche Jecken versammeln, um in die neue Karnevalssession zu starten. Auch werden wieder zahlreiche Besucher erwartet, wenn St. Martin am frühen Abend von der Innenstadt mit Posaunen und Fackelzug auf die Lennewiesen zieht. Das frühabendliche Schauspiel des Martinszuges wäre ohne die zahlreichen Laternen von Familien mit ihren Kindern allerdings nur halb so schön. Weiß auch Ute Gündel vom Spielwarengeschäft gegenüber des Rathauses in Hohenlimburg.

„Notdienst“ für Laternen

Deswegen bietet sie für den Zug, der bereits zu Geschäftsschluss startet, einen „Laternen Notdienst“ an. Das Angebot richtet sich an alle Kinder, die keine Laterne haben, sie vergessen haben oder deren Laterne auf dem Weg in die Innenstadt kaputt gegangen ist. Der Laternen-Notdienst bei Spielwaren Gündel, Freiheitstraße 2, ist von 17 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet.

Zug startet um 17.30 Uhr

Der Hohenlimburger Martinszug beginnt heute um 17.30 Uhr mit dem Geläut der Evangelisch-Reformierten Kirche auf dem Marktplatz in der Innenstadt. Von dort geht es durch die Fußgängerzone auf die Lennewiesen im Weinhof, wo das Martinsspiel aufgeführt wird. Nach dem Zug gibt es Würstchen vom Grill am Kindergarten Bonifatius im Weinhof. Bei Schlechtwetter wird der Zug verkürzt und führt in die St. Bonifatius Kirche.

